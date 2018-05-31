Сестра Егора Крида врезала финалистке шоу "Холостяк"

Сестра певца Егора Крида Полина Булаткина распекла финалистку шестого сезона шоу "Холостяк" Дарью Клюкину. Девушка назвала потенциальную возлюбленную брата лицемеркой.

Егор познакомил Дарью с семьей. Первая встреча родственников и возможной невесты Крида прошла не очень успешно. Сестра Егора Полина была крайне недовольна поведением девушки, о чем прямо сказала в последнем выпуске телепроекта.

В Instagram Булаткину завалили вопросами. Поклонники Клюкиной недоумевали, почему Полина высказалась против Дарьи. После этого барышня решила устроить прямой эфир и поделиться тем, что не вошло в смонтированную версию программы.

По словам родственницы певца, Дарье наплевать на Егора. Клюкина не старалась понравиться родителям звезды и не проявляла интереса к холостяку. "Она – единственная участница, которая вместо того, чтобы готовить, абсолютно про все забыла. Я стояла, жарила грибы, она ни разу не подошла и не проверила блюдо. Ну никакого интереса с ее стороны! Хотя это было любимое блюдо моего брата!" - отметила Булаткина.

Публикация от Paulina Michaels✨ (@paulinamichaels) 30 Апр 2018 в 3:13 PDT

Также Полине не понравилось, как потенциальная невестка говорит о соперницах. В одной из последних серий Дарья назвала свою коллегу, с которой, к слову, провела два месяца в одном доме, Викторию Короткову "аксессуаром для мужчин". Сестру Крида возмутило такое пренебрежительное отношение к другим участницам.

Публикация от Дарья Клюкина | Darya Klyukina (@klyukina_official) 30 Май 2018 в 9:56 PDT

"Разве может такой человек сказать о девушке, с которой провел два месяца в одном доме, улыбался ей в лицо, пытался показаться всем таким добрым, что она – аксессуар для мужчин? (...) Я считаю, что это является абсолютно не обоснованным мнением. Это просто оскорбление человека. И для меня эти слова были шоком. Но опять же подтверждением тому, что я чувствовала в человеке", – врезала Булаткина Клюкиной. Девушка добавила, что лучшей партией на проекте для ее брата была Галина Чиблис.