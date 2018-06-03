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"Я люблю свою жену": Брэд Питт вернулся в дом Анджелины Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: GLOBAL LOOK press/Hubert Boesl
Брэд Питт и Анджелина Джоли готовы отменить развод и даже начали жить вместе, шокировало своих читателей американское издание Globe. Якобы пара нашла в себе силы примириться и делают все, чтобы восстановить семью.
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Долгое время Брэдда Питта и Анджелину Джоли называли самыми красивыми мужем и женой на земле. Тем сильнее стал шок их фанатов, когда стало известно о разводе звездной пары. Несмотря на то, что с разрыва прошло два года, официально они его так и не оформили. Это дало повод для многочисленных слухов и спекуляций.

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Так. американское издание Globe сообщило своим читателям, что пара нашла в себе силы забыть старые распри и опять начать жить как полноценная семья. Журналисты даже привели слова Брэда Питта о том, что прошлые чувства к Анджелине Джоли у него еще не остыли. "Я люблю свою жену!", – якобы заявил актер.

По сведениям светских хроникеров, не отстает от него и красавица-супруга. Она, как рассказывают в СМИ, вручила возлюбленному ключи от своего дома, чтобы тот мог приходить "когда ему заблагорассудится". Это более чем прозрачный намек на то, что пара теперь живет вместе и готова работать над своими отношениями.

Более того, источникам Globe стали известны весьма пикантные подробности одного из свиданий Брэда Питта и Анджелины Джоли. Они утверждают, что у пары было "жаркое, срывающее одежду примирение". "Это было захватывающее и взрывоопасно. Оно помогло им забыть старые проблемы и понять, что они не созданы ни для кого, кроме друг друга", – поделился осведомленный источник.

Впрочем, на этом моменте у некоторых опытных светских хроникеров начали закрадываться сомнения. В частности, издание Gossip Cop задается вопросом, как можно было узнать столь интимные тайны супругов. Неужели в погоне за эксклюзивной информацией кто-то спрятался под кроватью, на которой полным ходом шло примирение Анджелины Джоли и Брэда Питта?

Кроме того, скептически настроенный обозреватель издания заметил, что пара физически не могла встретиться, потому что сейчас они находятся в разных частях света. Так, работа заставляет Брэда Питта безвылазно находиться в Голливуде, тогда как Анджелина Джоли, также из-за съемок, проводит свои дни в Великобритании.

Автор: Геннадий Куприянов3 июня 2018, 14:25
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