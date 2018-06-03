"Я люблю свою жену": Брэд Питт вернулся в дом Анджелины Джоли
Долгое время Брэдда Питта и Анджелину Джоли называли самыми красивыми мужем и женой на земле. Тем сильнее стал шок их фанатов, когда стало известно о разводе звездной пары. Несмотря на то, что с разрыва прошло два года, официально они его так и не оформили. Это дало повод для многочисленных слухов и спекуляций.
Так. американское издание Globe сообщило своим читателям, что пара нашла в себе силы забыть старые распри и опять начать жить как полноценная семья. Журналисты даже привели слова Брэда Питта о том, что прошлые чувства к Анджелине Джоли у него еще не остыли. "Я люблю свою жену!", – якобы заявил актер.
По сведениям светских хроникеров, не отстает от него и красавица-супруга. Она, как рассказывают в СМИ, вручила возлюбленному ключи от своего дома, чтобы тот мог приходить "когда ему заблагорассудится". Это более чем прозрачный намек на то, что пара теперь живет вместе и готова работать над своими отношениями.
Более того, источникам Globe стали известны весьма пикантные подробности одного из свиданий Брэда Питта и Анджелины Джоли. Они утверждают, что у пары было "жаркое, срывающее одежду примирение". "Это было захватывающее и взрывоопасно. Оно помогло им забыть старые проблемы и понять, что они не созданы ни для кого, кроме друг друга", – поделился осведомленный источник.
Впрочем, на этом моменте у некоторых опытных светских хроникеров начали закрадываться сомнения. В частности, издание Gossip Cop задается вопросом, как можно было узнать столь интимные тайны супругов. Неужели в погоне за эксклюзивной информацией кто-то спрятался под кроватью, на которой полным ходом шло примирение Анджелины Джоли и Брэда Питта?
Кроме того, скептически настроенный обозреватель издания заметил, что пара физически не могла встретиться, потому что сейчас они находятся в разных частях света. Так, работа заставляет Брэда Питта безвылазно находиться в Голливуде, тогда как Анджелина Джоли, также из-за съемок, проводит свои дни в Великобритании.
На наследнице звезды почти нет живого места
Певец на своем опыте знает, как правильно "хулиганить"
Зрители не могли оторвать взгляда от обворожительного наряда актрисы
Режиссер показался на красной дорожке "Кинотавра" со светской львицей Надеждой Оболонцевой