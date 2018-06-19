Рапунцель из "Дома-2" бросили на свадьбе

Звезда телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель ударилась в воспоминания. Девушка рассказала фанатам подробности своей свадьбы с Дмитрием Дмитренко.

Ольга и Дмитрий отметили годовщину бракосочетания. Девушка решила рассказать поклонникам, как проходило торжество.

В своем Instagram артистка кратко описала радостное для нее событие. Участница телестройки призналась, что на празднике было мало гостей, по всей видимости, не все родственники смогли приехать, бросив ее, поэтому церемония прошла в узком кругу близких и друзей. Они с мужем долго гуляли по Москве, фотографировались, а затем отправились в ресторан, где любовались прекрасным столичным закатом.

Публикация от Дмитрий Дмитренко (@dmitry_dmitrenko) 17 Июн 2018 в 5:16 PDT

После банкета молодых ждал шикарный гостиничный номер, усыпанный лепестками роз. А на следующий день они улетели в свадебное путешествие в Дубай. В микроблоге Рапунцель даже выложила архивное видео с курорта. В кадр попал шикарный номер для молодоженов, с огромной кроватью и лебедями из полотенец.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 18 Июн 2018 в 1:07 PDT

Добавим, что менее чем через год после бракосочетания Ольга и Дмитрий впервые стали родителями. Дочка звезд "Дома-2" появилась на свет 1 апреля в одной из элитных клиник в Балашихе, в 17:34 мск, почти как и предсказывала Рапунцель. Вес малышки – 3580 граммов, рост – 58 сантиметров.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 3 Июн 2018 в 7:13 PDT

Роды Рапунциль проходили в прямом эфире и стали настоящей сенсацией. С того момента как малышка появилась на свет, девушка постоянно рассказывает о взрослении ребенка в соцсетях. Надо заметить, что Ольга не до сих пор не показывает лицо ребенка и не говорит его имени. Однако поклонники уверены, что звезда "Дома-2" оставила им подсказку, прямо указывающую на то, как зовут девочку. По мнению некоторых фанатов звезды девочку зовут Любовь.