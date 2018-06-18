Высокомерная Джоли закатывает истерики на съемках

Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает работу над фильмом "Малефисента". Зарубежные СМИ сообщают, что артистка не может найти общий язык с некоторыми коллегами, оттого на съемочной площадке порой невозможно находиться.

Вот уже несколько месяцев Джоли проживает в Лондоне. Артистка участвует в создании второго фильма о ведьме-мизантропе. Анджелина исполняет главную роль. Поговаривают, что актриса не смогла найти общий язык с другой именитой звездой – Мишель Пфайффер.

Как сообщает зарубежная пресса, Джоли пытается соперничать с Пфайффер – ведет себя высокомерно, изводит коллегу колкостями и всячески подчеркивает свое положение главной звезды – ее поведение можно сравнить с истерикой. "Анджелина настояла на том, чтобы ей выделили гримерную больше, чем у Мишель. А еще она требует, чтобы ей первой наносили грим", – поделился анонимный источник с британским Ok!.

Тот же информатор отмечает, что после появления Мишель атмосфера стала совсем нерабочей. "Они обе очень упрямы, и в те дни, когда им необходимо играть вместе, актрисы игнорируют друг друга", – отмечает аноним.

Публикация от Angelina Jolie PH (@angelinajolie_ph) 24 Май 2018 в 5:10 PDT

Также таблоид NW повествует, что бывшая супруга Брэда Питта пытается контролировать все происходящее на площадке. Мол, Анджелина сует свой нос не в свое дело. Она постоянно делает замечания коллегам, что привело к дополнительным трениям между ней и Пфайффер. Издание сообщает, что некоторые участники процесса "даже избегают зрительного контакта с ней".

Отметим, что представители кинокомпании всячески опровергают эти слухи. Пресс-секретарь картины рассказал Gossip Cop, что информация, распространяемая СМИ, в корне неверна – между актрисами нет вражды и разговоры о том, что с Джоли трудно сниматься, являются лживыми.