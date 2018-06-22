Известный певец взбудоражил своим уходом

Известный рэп-исполнитель Face сделал неожиданное заявление. Артист сообщил об уходе в армию.

На своей официальной страничке в социальной сети Twitter популярный российский рэпер Face (настоящее имя Иван Дремин) оставил короткую, но емкую запись. "Ухожу в армию, увидимся через год", – сообщил артист. Этот пост произвел неизгладимое впечатление на многочисленных поклонников рэпера.

У записи оказалось 400 с лишним комментариев и 200 с небольшим перепостов. Фанаты музыканта неоднозначно отнеслись к заявлению исполнителя. В основном пользователи Сети выразили недовольство, но нашлись и те, кто просто не поверил словам Дремина.

"Рофлишь )))) жлду альбом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "И тут мое сердце остановилось, Вань, пожалуйста, не уходи, я умру", "Я просто не знаю как по-другому выразить свой ОР от которого я чуть не оглохла", "Какая тебе армия, зеленый? Тебя там щемить 24 на 7 будут", "стойте! Блин, я умру и не дождусь Ваню. Но, давай вместе попробуем его дождаться? Вместе будет легче", "Только самые внимательные, и понимающие знают, что ты не пойдешь на год в заточение. Поста про военник нет, хотя он был. Я рад что у тебя хорошее настроение, мы тебя всегда поддержим, с хорошей или плохой ты новостью....ведь всякое бывает", – высказались фанаты.

Ухожу в армию, увидимся через год — FACE (@faceislove) 21 июня 2018 г.

Отметим, что в комментариях под записью Ивана размещена фотография – предположительно, с прохождения рэпером призывной комиссии. Примечательно, что в октябре прошлого года в интервью журналисту Юрию Дудю Face заявил, что не идет в армию, потому что не хочет, и передал привет военкомату. "Меня никто не ищет, я никого не ищу, и нам все хорошо. Военника у меня нет", – сказал музыкант.

Напомним, что 21-летний Иван Дремин родом из Уфы. Он получил известность в 2017 году после публикации "ВКонтакте" альбома No Love и нескольких видеоклипов. Судя по тем, кто всерьез увлечен его творчеством, это в основном средние и старшие школьники.