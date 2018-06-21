Курникова в одиночку воспитывает двоих малышей

Латиноамериканский исполнитель Энрике Иглесиас рассказал о воспитании двойни, которую ему подарила известная теннисистка Анна Курникова. По словам артиста, малышами занимается одна Анна, причем он сам не знает, как она справляется.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже 17 лет. Оформили они ли свои отношения, точно не известно. В декабре 2017 года теннисистка подарила певцу двух малышей – Люси и Николаса. Теперь счастливые родители с завидной регулярностью публикуют в Instagram фотографии и видео с участием милых крошек.

Певец перемежает умилительные кадры со снимками с выступлений. Сейчас их у Энрике особенно много – он находится в мировом турне. Анна вместе с детьми осталась в Америке. Недавно у Иглесиаса спросили, как им удается справляться с малышами. Тот признался, что воспитанием дочери и сына Курникова занимается самостоятельно.

"Многие спрашивают меня: "Энрике, даже с одним ребенком тяжело. Как ты одновременно справляешься с двумя детьми?!" Люди, не спрашивайте меня об этом. Это все Анна. Она настоящий супергерой!" – цитирует исполнителя "ОК!". По словам Иглесиаса, Курникова понимает, как важна для него музыка, поэтому поддерживает в любом начинании.

Публикация от �� Anna ��Аня (@annakournikova) 14 Июн 2018 в 9:29 PDT

Интересно, что разлука идет на пользу латиноамериканцу и россиянке. Такой вывод сделала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. "Гастрольные туры и долгое отсутствие Энрике как раз и сближают их. Если бы они постоянно находились вместе, развелись бы точно. Все конфликты в семье сводятся к минимуму, они попросту не успевают ссориться", – пояснила медиум.