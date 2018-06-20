"Холодная" Смехова отказалась от ребенка

Актриса Алика Смехова поделилась своими мыслями по поводу "ответственного материнства". Она решила больше не заводить детей.

Алика опубликовала в своем Instagram снимок с младшим наследником Макаром. Мама и сын стали героями одного из выпусков "Пусть говорят" на Первом канале.

Под постом артистка написала, что в студии обсуждалось многодетное материнство, в частности была затронута тема выделения земель семьям с тремя и более детьми. Смехова добавила, что недавно гостила в Ульяновской области и видела, как на самом деле живут в провинции, поэтому прекрасно понимает людей, которые не решаются завести большую семью. Артистка намекнула, что к подобным вопросам надо подходить с холодной головой.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) 20 Июн 2018 в 1:26 PDT

"Речь шла о семьях из Ульяновской области,а я недавно там была и видела как живут там люди...что уж говорить о многодетных семьях..и о исполнении указов...🧐уважаю многодетных родителей,но для себя избрала социально ответственное материнство. Третьего ребенка мне было бы уже тяжело растить,ведь я надеюсь только на себя,что лично я могу дать своим детям. Поэтому у меня только 2 сына👬 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждала актриса.

Подписчики согласились с позицией артистки. Многие поклонники Алики поделились в комментариях личным опытом. "Все правельно,только на себя расчет должен быть,как ты сможешь прежде всего,что можешь дать,образование,жилье,хорошую еду и одежду,хорошее воспитание и много любви и ласки,внимания.Ведь мы должны сеять доброе и светлое,и главное,чтоб наши дети выросли хорошими людьми,это лучшая награда😃)))", "Как правильно вы сказали,Алика Социально ответственное материнство!Думайте женщины. Чужие дети никому не нужны", "У меня трое детей! И я считаю это самым большим счастьем. Конечно расчитываем с мужем только на Бога и на себя! Рожали для себя и с большой ответственностью. Дети это счастье и большой труд конечно!" – писали Смеховой интернет-пользователи.