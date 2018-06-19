Звезда "Папиных дочек" удивила аппетитными формами в купальнике

Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова поразила соцсети пикантным снимком. Некоторые интернет-обыватели упрекнули девушку в нескромности.

Екатерина опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она загорает в купальнике, подставляя солнцу аппетитные формы. Кто-то за кадром протягивает девушке клубнику, на что та показывает язык.

Многие фолловеры решили, что 16-летней звезде рано демонстрировать миру откровенные фото. Некоторые поклонники были шокированы – ее реальный образ оказался очень далек от экранного. "Пуговка уже не та😐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Папины дочки 18+ ?", "Кошмар!!! Не думала я что она на стоооолько изменилась", "Пуговка уже не та...😢😂", "Ты испортилась..." – писали Старшовой поборники морали.

Отметим, что были и те, кто вступился за девушку, мол, на фото нет ничего предосудительного – ведь все прикрыто. "Не та ,не та....что за бред 😑Люди взрослеют , или ей теперь всю жизнь с Бубликом ходить?🤣 Ее фанатки многие вышли замуж, а вы все ее стыдите за что-то😝 Только за что? По мне , так здесь все прилично , каждый рассуждает в меру своей испорченности .... Пуговка выросла, превратилась в прекрасную девушку , она уже не ребенок, угомонитесь", – защищала актрису почитательница.

Публикация от Екатерина Старшова (@ekaterina_starshova) 17 Июн 2018 в 11:58 PDT

Добавим, что в этом году Екатерина завершила обучение в школе. Девушка окончила учебное заведение экстерном и теперь собирается поступать в вуз. Старшова мечтает связать свою жизнь с медициной, также артистка с детства занимается фигурным катанием и, нужно сказать, добилась серьезных успехов. Профессионально заниматься актерским ремеслом барышня не планирует. Кстати, для выпускного вечера она выбрала платье голубого цвета с пышной юбкой из тюля и аккуратным декольте.