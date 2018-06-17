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Жуткий кризис из-за развода добивает Джоли

Анджелина Джоли. Фото: Global Look/Hubert Boesl/dpa
Экс-супруги до сих пор не пришли к единому мнению в вопросе об опеке над детьми. Но суд встал на сторону актера, подчеркнув, что дети должны иметь постоянный контакт с их отцом, чтобы не усугубить свое психическое состояние.
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Голливудская актриса Анджелина Джоли, находящаяся в бракоразводном процессе, сфокусировала свое внимание на работе, чтобы выйти их психологического кризиса, сообщает журнал People. По словам друзей актрисы, многодетная мама готовится к мероприятию, посвященному Всемирному дню беженцев, в котором она примет участие в качестве посла доброй воли ООН. Собеседник издания отметил, что актриса своим примером учит детей думать не только о себе, но и обращать внимание на проблемы окружающих людей.

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Сейчас Джоли воспитывает шестерых детей, половина из которых являются их общими с Питтом. При этом они часто появляются на светских мероприятиях вместе с мамой, однако встречи с отцом случаются реже.

Отметим, что суд недавно поменял решение: ранее Брэд добился возможности хоть иногда видеть детей, а теперь актер может встречаться с ними в любое время. В свою очередь Джоли пригрозили лишением родительских прав, если она будет препятствовать общению экс-супруга с детьми.

Источник из окружения звезды сообщил также, что бракоразводный процесс отнимает у звезды огромное количество сил и времени. Но, несмотря на сложный период, она уделяет им много внимания и заботы. Сейчас они находятся в Англии на съемках второй части диснеевской сказки о "Малифисенте".

17 июня 2018, 13:27
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