Жуткий кризис из-за развода добивает Джоли

Экс-супруги до сих пор не пришли к единому мнению в вопросе об опеке над детьми. Но суд встал на сторону актера, подчеркнув, что дети должны иметь постоянный контакт с их отцом, чтобы не усугубить свое психическое состояние.

Голливудская актриса Анджелина Джоли, находящаяся в бракоразводном процессе, сфокусировала свое внимание на работе, чтобы выйти их психологического кризиса, сообщает журнал People. По словам друзей актрисы, многодетная мама готовится к мероприятию, посвященному Всемирному дню беженцев, в котором она примет участие в качестве посла доброй воли ООН. Собеседник издания отметил, что актриса своим примером учит детей думать не только о себе, но и обращать внимание на проблемы окружающих людей.

Сейчас Джоли воспитывает шестерых детей, половина из которых являются их общими с Питтом. При этом они часто появляются на светских мероприятиях вместе с мамой, однако встречи с отцом случаются реже.

Отметим, что суд недавно поменял решение: ранее Брэд добился возможности хоть иногда видеть детей, а теперь актер может встречаться с ними в любое время. В свою очередь Джоли пригрозили лишением родительских прав, если она будет препятствовать общению экс-супруга с детьми.

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 13 Июн 2018 в 5:54 PDT

Источник из окружения звезды сообщил также, что бракоразводный процесс отнимает у звезды огромное количество сил и времени. Но, несмотря на сложный период, она уделяет им много внимания и заботы. Сейчас они находятся в Англии на съемках второй части диснеевской сказки о "Малифисенте".