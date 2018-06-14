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Беременность любовницы шокировала 70-летнего актера

Владимир Стеклов. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Актер Владимир Стеклов в программе "Судьба человека" разоткровенничался с ведущим Борисом Корчевниковым. Артист рассказал о трех браках и позднем отцовстве.
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Стеклов решил стать актером еще в школе. Его мама работала бухгалтером астраханского Народного театра, куда Владимир, будучи ребенком, часто заглядывал. Яркий мир храма Мельпомены вдохновил подростка на посещение театральной студии.

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Путь к славе оказался тернист. Успех не приходил к Владимиру Александровичу – десять лет он незаметно трудился на провинциальных подмостках. Переезд в Москву все изменил. В столице Стеклов быстро стал востребованным. Артист все чаще появлялся на экранах и стал более узнаваемым.

Владимир Александрович был трижды женат. С первой супругой Людмилой артист познакомился в Астрахани. Вместе они прожили 20 лет, в 1973 году у них родилась дочь Агриппина. "Когда я принял решение переехать в Москву, меня пригласили в театр, а для Людмилы там не было никаких перспектив. Она хотела остаться дома, играть в нашем провинциальном театре. Но она все же совершила чисто женский поступок. Ради меня она переехала в Москву, строила карьеру с нуля. Ей было очень тяжело", – поведал Стеклов.

Второй раз артист женился на наследнице режиссера Марка Захарова Александре. "Я уже знал Александру, но тогда, когда мы начали общаться, между нами ничего не было. Чувства вспыхнули внезапно. Я не позволял себе никаких действий, пока не решился на развод с Людмилой. Мне было трудно решиться, я очень переживал, не мыслил своей жизни без дочки. Людмила, несомненно, знала, что я испытываю чувства к другой женщине", – признался артист. Отношения Владимира и Александры продлились девять лет.

Третьей женой артиста стала стоматолог Ольга. В 1997 году девушка родила ему дочь Глафиру. Стеклов признался, что тогда стеснялся появляться на публике с маленькой наследницей, ведь он снова стал отцом в 40 лет и многие принимали его за дедушку малышки. "Когда родилась Глашка, я ходил с ней гулять, и соседи говорили: "Это внучка ваша родилась?!" Я думал: "Боже мой, как мне вырастить ее, чтобы она не стеснялась папу!" – рассказал актер. К сожалению, и этот брак распался.

Сегодня у артиста новая возлюбленная – Ирина. Она младше 70-летнего артиста на 33 года. В феврале 2018-го барышня родила знаменитости третьего ребенка – дочь Арину. Стеклов был ошарашен известием о скором пополнении. Ирина долго не говорила Владимиру Александровичу о том, что ждет малыша. Артист случайно нашел положительный тест на беременность.

Стеклов признался, что рождение третьей наследницы, хоть и стало сюрпризом, принесло ему много счастья. Также артист очень рад, что старшие дочери с радостью приняли Арину.

Автор: Руслана Алексеева14 июня 2018, 17:20

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