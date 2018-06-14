Всесильный друг Киркорова с позором проиграл суд малолетней дочери

Александр Добровинский считается одним из самых дорогих и самых успешных адвокатов в стране. Он имеет огромный авторитет среди знаменитостей, потому что не боится браться даже за самые спорные дела. Именно он оказывал юридическую поддержку Юлии Барановской, Анастасии Волочковой, Владимиру Слуцкеру, Филиппу Киркорову и другим публичным персонам. А вот ему никто помочь не смог.

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