СМИ: Умер Станислав Говорухин

О смерти сообщил телеграмм-канал "Говорит Москва". Официального подтверждения пока нет.

На 83 году скончался режиссер и председателяь Комитета Государственной думы по культуре Станислав Говорухин Говорухин. Об этом сообщает телеграмм-канал "Говорит Москва" и ряд газет. Но официального подтверждения пока нет. Ранее сообщалось, что Станислав Сергеевич плохо себя чувствовал на кинофестивале Кинотавр, прошедшем в Сочи. Сейчас телефоны режиссера не отвечают, однако, как сообщила "МК" работающая с ним директор Мария Шоппо. сейчас Говорухин находится в санатории в Барвихе и назвала появившуюся информацию о его смерти "злой шуткой".

"Это слухи, Станислав Сергеевич – жив. Вы уже не первые, кто звонит, у меня просто не хватает зла, если честно", – завила она Пятому каналу.



За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя". Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом "АССА".



Напомним, что в октябре 2011 года в Москве скончался кинорежиссер Сергей Говорухин, сын Станислава Говорухина – он был госпитализирован с инсультом, перенес кровоизлияние в мозг, несколько дней находился в коме.

