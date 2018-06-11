Актрису Русланову экстренно доставили в больницу с травмой головы

Народсная артистка России Нина Русланова была экстренно доставлена в одну из московских клиник с травмой головы. Серьезное ранение она получила в собственной квартире.

Актриса Нина Русланова упала в своей квартире в центре Москвы и сильно ударилась головой, передает "РЕН ТВ". К счастью, в этот момент рядом находились ее родственники. Они вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации народной артистки. Врачи оказали ей всю необходимую помощь. Удостоверившись, что полученная травма не несет в себе угрозы здоровью Нины Руслановой, они отпустили ее домой.

Нина Русланова стала известна на всю Россию благодаря своим работам в таких фильмах, как "Афоня", "Зимняя вишня", "Завтра была война" и многим другим картинам, полюбившимся зрителям. Актрисе 72 года. У нее есть дочь и внук.

Напомним, в 2015 году в СМИ появлялась информация о тяжелой травмы Нины Руслановой. Якобы артистка была экстренно доставлена в больницу из-за перелома тазобедренного сустава. Однако врачи отказались оперировать ее из-за слабого здоровья.

Впрочем, дочь актрисы Олеся Рудакова тогда изложила совершенно другую версию происходящих событий. По ее словам, в госпитализации не было ничего срочного. Наоборот, это была давно запланированная процедура.

"Мы ждали два года эту операцию и полгода к ней готовились по рекомендациям врачей. В этом нет ничего сверхъестественного. Сейчас мама чувствует себя замечательно, великолепно! Все спокойно, все успешно", – подчеркнула она.

