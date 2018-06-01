Племянница вынуждена скрывать родство с Лазаревым

На международном конкурсе популярной музыки "Детская Новая волна", который проходит в "Артеке", Сергей Лазарев присутствовал не только как звезда, но и как член жюри конкурса. В Крым он приехал не один, а с племянницей Алиной. С девочкой встретился корреспондент Dni.Ru.



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