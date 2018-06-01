Племянница вынуждена скрывать родство с Лазаревым
14-летняя Алина – дочь трагически погибшего в 2015 году родного брата Сергея Павла. Она решила тоже стать артисткой и пойти по стопам знаменитого дяди.
Лазарев начинал путь на эстраду в детской вокальной студии "Непоседы". Вот и Алина в 2015 году пошла туда на кастинг. Причем появилась неожиданно для самого Лазарева, который был в приемной комиссии.
"Я даже решил выйти из зала, чтобы судейство не показалось другим участникам предвзятым", – пояснил Сергей. А юной певице удалось покорить сердца жюри и вступить в ряды "Непосед".
"Чтобы получить объективную оценку, я скрывала родство с Лазаревым, никогда им не кичилась и не хвасталась. Но однажды одноклассники обратили внимание на мою фамилию и стали спрашивать, кем приходится мне Сережа", – рассказала девочка.
Сергей относится к Алине как к дочери. "Он дарит мне одежду, игрушки, наушники, телефоны, – улыбается Алина. – Но ко всему, что касается творчества, строг – указывает мне на ошибки на сцене, на неправильное пение, на недочеты в танцах. Все его советы для меня на вес золота!"
Рассказал певец и о родном сыне Никите. "Ему нет еще и четырех лет, но я уже вожу его в разные секции – на футбол, плавание, английский. Не знаю, станет ли он артистом – пока у меня нет цели развивать его вокальные данные", – заверил Сергей.
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