Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов

Телеведущая Ксения Собчак необычно поздравила пользователей Сети с Днем Победы. Она решила показать подписчикам гору трупов.

Собчак обратилась к пользователям на совей странице в социальной сети Instagram. По ее словам, в День Победы в первую очередь стоит вспоминать о горечи потерь.

"Мы,русские ,пережили великую катастрофу,и выжили ,и прогнали фашистов. Но миллионы людей погибло. И сегодня давайте просто помнить о том горе,которое всегда несет с собой война (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)", – написала она. Текст Собчак сопроводила картиной "Апофеоз войны", на которой изображена груда черепов.

Не все пользователи поняли, что означает публикация. "Какой ужас и это кандидат в президенты???!!!" – вопрошает один из комментаторов. "До этого поста думала о Вас совсем по иному, а теперь только – "ФУ"(((", – отметил другой. "Что за гора трупов, але", – возмущается третий.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 9 Май 2018 в 2:47 PDT

Были и те, кто поддержал точку зрения Собчак. Подписчики отметили, что не ожидали таких высказываний от журналистки. "Наконец-то адекватный текст за сегодня!!!", – восхищается один из пользователей.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 7 Май 2018 в 3:36 PDT

Напомним, что недавно Ксения Собчак высказалась по поводу инаугурации президента России Владимира Путина. "Огромный интерес вызвала инаугурация у некоторых членов нашей семьи", – написала она под фотографией, на которой изображен ее сын Платон.