Артистка Воробей раскрыла страшные подробности тяжелой болезни дочери

Елена Воробей записала видеообращение для своих многочисленных поклонников. Популярная артистка наконец рассказала, что же случилось с ее 15-летней дочерью Софией и почему та оказалась на операционном столе в больнице Германии.

В последние дни к актрисе Елене Воробей приковано пристальное внимание фанатов и работников СМИ. Все началось с того, что ее 15-летняя дочь София оказалась в больнице. Причем выяснилось, что девочка находится не в России. Артистка предпочла не рассказывать, что конкретно случилось с ее наследницей, однако по тревожным словам Елены и поддержке коллег фанаты поняли, что дело более чем серьезное.

И вот наконец Воробей решила прояснить ситуацию. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала видео, в котором рассказала в подробностях, что же случилось с ее единственным ребенком. Как оказалось, неприятности начались еще давно. "Это целая история, конечно. Мы в Москве обратились в детскую клинику, пока не буду говорить какую. Нам изначально поставили серьезный сколиоз, а когда мы второй раз туда обратились, взять освобождение от физкультуры, нас просто выгнали и сказали: "А уже проблемы никакой нет". Мы, естественно, обрадовались", – начала свой рассказ Елена Воробей.

Вот только оказалось, что радость была преждевременной. "Буквально чуть больше полугода назад у Сони появились страшные боли. Ей больно было спать, любые физические нагрузки. Стало тяжело дышать. Я поняла, что испытывать судьбу второй раз не хочу, и отвезла Соню к немецким специалистам", – отметила артистка.

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 8 Май 2018 в 12:48 PDT

Медики немедленно приступили к работе. Они ясно дали понять, что девочке требуется операция. "Ситуация ухудшалась буквально каждый месяц. Нам сделали операцию. Поставили 20 шурупов, две спицы в спину, и Сонечка идет на поправку", – завершила свой рассказ Елена.

Поклонники отреагировали на пост. "Выздоравливайте. Сил и терпения", "Помоги Господи скорее поправиться Сонечке!", "Здоровья доченьке!!! 🙏💐🙏💐 И Вам, Елена, сил!! 🙏", "Девчонки молодцы. Давайте поскорее выздоравливайте и домой, домой😉А дома и стены лечат😘.Все мы люди разные и доктора тоже, надеюсь, с вами такого больше не повторится. Ведь хороших людей больше, чем плохих😉", – высказались пользователи Сети.