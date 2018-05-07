Малахова обвинили в убийстве в эфире Первого канала

Бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов пришел в студию программы "На самом деле" Первого канала с сенсационным заявлением. Главный подозреваемый в деле о гибели певца Игоря Талькова ни при чем.

Сергей признался, что один из двух предполагаемых виновников в смерти артиста Игорь Малахов, когда-то рассказал ему правду о том, что произошло в тот трагический день. Сам он не занимался расследованием этого преступления и узнал подробности только благодаря своей дружбе с Малаховым.

Экс-оперуполномоченный поведал, что много лет назад Малахов взял с Ломова слово, что тот никогда не скажет правды об убийстве певца, которую узнал от него. Игорь сознался другу, что обвиненный следствием Валерий Шляфман не причастен к смерти Игоря Талькова. И, возможно, роковой выстрел, погубивший артиста, сделал сам Малахов. Детектор лжи подтвердил правдивость этих слов.

В студии присутствовала певица Азиза, которая на момент убийства была возлюбленной Игоря Малахова. Она рассказала, что помогла избавится от пистолета из которого стреляли в Игоря Талькова. Тем самым она спасала своего любимого от тюрьмы, так как тот хранил оружие незаконно. Эту информацию подтвердил полиграфолог.



К обсуждению присоединился певец Михаил Муромов. Он заявил, что случившееся Игорем Тальковым – это не убийство, а роковое стечение обстоятельств. Якобы Малахов признался ему, что только ранил певца, а к смерти привела некачественно оказанная медицинская помощь.

"Мы ехали в поезде он пришел ко мне с Азизой вместе в купе, и он сказал такие вещи… Я стрелял в никуда, я стрелял навстречу выстрелам… Он сознался, что стрелял… Выстрел привел только к ранению, а доктор ему закачал в брюшину кровь", – заявил Муромов.

Эксперты вновь обратили внимание на Сергея Ломова. Его рассказ не показался убедительным и мужчину вновь начали расспрашивать о мотивах его появления в эфире телепрограммы. "Я его хорошо запомнил, я видел этого человека, у меня не было таких ассоциаций, что этот человек убийца. Он один из первых, кстати, пришел давать показания на Петровку 38. Он запуган был. Человек, который в моем сознании мухи не может обидеть. Я хочу облегчить судьбу Шляхмана", – заявил Ломов.

Напомним, что 6 октября 1991 года в петербургском дворце спорта "Юбилейный" был убит Игорь Тальков. В преступлении обвинили охранника Азизы Игоря Малахова. Но после проведения экспертиз следствие установило, что последний выстрел сделал администратор группы Талькова "Спасательный круг" Валерий Шляфман. Однако в феврале 1992 года обвиняемый уже уехал в Израиль, с которым у России в то время не было договора об экстрадиции, и дело об убийстве было приостановлено.