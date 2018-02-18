Сын Игоря Талькова: Я поехал воевать в Луганск

Сын Игоря Талькова Игорь Тальков-младший пошел по стопам знаменитого родственника. Он дает концерты в маленьких клубах по всей стране. Сам пишет стихи и музыку. И каждый год 6 октября артист приезжает в Питер, идет к "Юбилейному" и поет на ступеньках песни отца.





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