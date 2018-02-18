Сын Игоря Талькова: Я поехал воевать в Луганск
Посвятить себя музыке Игорь решился не сразу. В его жизни был очень сложный период, тогда Тальков-младший даже не смог учиться в университете – поступил и через день занятий бросил.
"Понял, что возненавижу музыку, если останусь там, где музыке учат как математике", – рассказал он в интервью сайту газеты "Комсомольская правда".
Позже Игорь создал собственную группу и дал ей необычное название – "Миримир". "Мне нравится это слово. В нем множество смыслов: мири мир, или мир и мир. Я – мир и вся планета – мир", – пояснил музыкант.
По словам Талькова-младшего, слово "Миримир" он придумал в Луганске, где жил долгое время. "Кстати, украинские власти занесли мои данные в список сайта "Миротворец" как сепаратиста. Я постоянно рвусь туда на концерт, но меня не пускают близкие. Говорят, что меня там убьют", – развел руками артист.
Донбасс – больная для Игоря тема. "Я написал песни "Братские народы", "Украина и Россия". Я испытал шок, когда в 2014 году на Донбассе началась война. У меня кипела кровь. Тогда я еще употреблял алкоголь. Как-то меня, пьяного, силой с автобуса сняли друзья. Я ехал воевать. Но потом меня люди вразумили: "Твое оружие – песня", – вспомнил музыкант.
Сейчас у Талькова-младшего есть мечта – заработать денег на свой домик в Крыму и уехать туда жить навсегда. Пока для 36-летнего артиста это недостижимая цель – концерты прибыли не приносят, денег едва хватает, чтобы заплатить коллегам по группе.
Напомним, Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный". Сыну музыканта на тот момент было девять лет.
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