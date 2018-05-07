Сын Собчак внезапно оказался фанатом Путина

Сыну Ксении Собчак Платону очень понравилось смотреть инаугурацию Владимира Путина по телевизору. Пользователи Сети тут же напророчили малышу карьеру в политике.

В своем Instagram телеведущая опубликовала снимок, на котором запечатлен Платон, наблюдающий по телевизору церемонию вступления президента в должность. Под постом Ксения написала "Огромный интерес вызвала инаугурация у некоторых членов нашей семьи😂😂😂 😊мультик про Машинкову и Эйнштейны вызывали меньше интереса😂🙈🙈!🙈🙈".

Поклонники моментально отреагировали на забавную фотографию. Менее чем за час публикация набрала более 28 тысяч отметок "Нравится" и множество комментариев. Фанаты сошлись во мнении, что такого талантливого малыша ждет отличное будущее, однако сферы, в которых Платон сможет применить свои способности предлагались разные.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 7 Май 2018 в 3:36 PDT

"Смотрит, как будущий президент!)))", "Быть ему генералом", "Военным будет", "Ну вот Ксения, и у вас есть своя собственная "маленькая оппозиция"😂😂😂😂", "Будет президентом", "Впитал с молоком матери интерес к политике 😍", "Будет президентом!", "Может в дедушку пойдет!!! Хороший человек и патриот своей страны!!! Анатолий Сабчак", "Маленький, но Патриот РОССИИ....", "Мне кажется, это прекрасный ребенок! И у него большое будущее! Поздравляю вас! Мне ваш малыш очень симпатичен, не знаю почему. Кажется, что он очень умный, милый и добрый", – писали пользователи соцсети.

Естественно, комментаторы припомнили попытку Ксении пробиться к президентскому креслу и подметили иронию в поведении Платона, мол, у оппозиционерки Собчак растет фанат Владимира Путина. "Правильный интерес👍😃 Ребенок наверное молится" слава богу,что мою маму пронесло)))))", "Видимо хоть у ребенка есть понимание больше чем у мамашки", "Знает куда мама метит 😂👌🏻😻".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 28 Апр 2018 в 3:36 PDT

Напомним, Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в элитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправилась в особняк в поселке Горки-8. Новоиспеченная мать и ее супруг Максим Виторган старательно скрывали подробности первых дней жизни малыша, журналисты даже имени его не знали. Позже стало известно, что пара назвала сына Платоном.