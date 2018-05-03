Самбурская исчезла после обнародования фото жутких побоев

Официальный представитель Настасьи Самбурской признался, что не может с ней связаться. А ведь буквально накануне популярная актриса опубликовала фото, на котором запечатлена лежащей на больничной койке с жуткими следами от побоев.

В поисках подробностей, что же случилось с Настасьей Самбурской, журналисты связались с ее пресс-секретарем Александром Филем. Как передает телеканал "Звезда", ему не удается дозвониться до скандально известной актрисы. "Никакого комментария дать не могу. Не связались. Поэтому никаких комментариев не будет", – заявил официальный представитель Настасьи.

Ранее артистка очень напугала фанатов, когда опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена лежащей на больничной койке с жуткими кровоподтеками на лице и теле. "Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу", – подписала Самбурская леденящее кровь фото.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 1 Май 2018 в 12:50 PDT

Пока одни подписчики ужасались и пытались выяснить, что же случилось с Настасьей, другие предположили, что актриса их просто разыгрывает. "Если выкарабкаюсь" 😂😂залить главное в инсту надо было, а потом можно и помирать 😂😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Клоунесса придворная😂😂😂", "Вот это фэйк👍", "Ппц 🤦🏻‍♂️ для школьников инфа 😬бред одинокий", "Скорее всего это съемки, если б что-то серьёзное то капельница бы стояла", "Грим 😂😂😂", "Тупая шутка , у меня такое же приложение есть , нельзя так шутить", – высказались подписчики.