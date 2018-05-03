Успенская откровенно об отъезде на ПМЖ в Америку
"Когда я уезжала из СССР, я была очень счастлива, – признается Любовь Залмановна. – Просто сумела в Америке построить свою жизнь и ни о чем не сожалела. Мне было хорошо там. И я никогда не думала, что смогу вернуться в Россию, что буду начинать тут все заново. Сама мысль о том, что свергнут коммунистов, что откроется железный занавес, мне казалась дикой. А когда все это случилось, это стало для меня еще одним счастьем".
"В Америке я хорошо зарабатывала, с деньгами проблем не было, а вот незнание английского языка мешало, – продолжает Успенская. – Поэтому я решила целиком погрузиться в языковую среду – смотрела фильмы, передачи, слушала радио. Хотя по-английски поговорить возможности было мало – в ресторан, где я работала, ходили в основном выходцы из Союза".
Живя в Штатах, Люба догадывалась, что ее очень любят по другую сторону Атлантики. "В Киеве у меня жили родственники – от них я узнавала, что мои песни слушают на родине, – говорит Успенская. – Потом на гастроли в США приезжали русские актеры и певцы, и первое, что они хотели увидеть, была я. Но даже после всего этого решиться вернуться на родину мне было трудно, поскольку предстояло изменить правила, уклад, среду, завести новых друзей. Я долго пыталась стать своей в Америке, родила там дочку, воспитывала ее, потом надо было начинать все с нуля – уже в России. После 16 лет проживания в Америке мне пришлось учиться российским реалиям – как везде влазить без очереди, как пользоваться блатом. В Штатах такое немыслимо".
Сегодня Успенская – одна из самых высокооплачиваемых артисток России. Это позволяет ей не только содержать роскошный дом, но и каждый год совершенствовать его. "В прошлом году сделала красивую спальню, а в этом занимаюсь гардеробной, – улыбается певица. – Отдала под нее весь второй этаж – метров 400. Там мягко зажигается свет, поют птицы, словом, райское местечко! Хочу чувствовать там себя настоящей королевой!"
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