"Завтра на операцию": Орлова о несчастье в семье

Известная телеведущая Ольга Орлова поделилась печальным известием. Ее питомец Бруно сильно заболел.

Собаку пришлось срочно отвезти в больницу. Ветеринары провели диагностику и быстро поставили диагноз. Без хирургического вмешательства обойтись не вышло.

"Завтра на операцию", – с грустью заявила Орлова. От какого именно заболевания страдает Бруно, остается неизвестно.

Судя по всему, операцию провели днем 27 мая. Орлова уже отвезла питомца домой: маленький член семьи ведущей приходит в себя после случившегося.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 27 Май 2018 в 6:05 PDT

Напомним, что у знаменитой ведущей сразу три собаки. Первый питомец появился у нее достаточно давно: она привезла его из Якутска. Животное выбросили на улицу хозяева.

Вторую собаку Орлова нашла в Москве. Третий пес появился у нее случайно: его отдали на передержку и в конце концов артистка решила оставить еще одного питомца.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 21 Май 2018 в 4:56 PDT

"Несколько недель назад увидела фото собаки в интернете и решила, что без проблем смогу взять ее на передержку. Изначально планировала откормить бедняжку, пока девочки будут искать для нее хозяина", – рассказывала Орлова. В итоге она так и не смогла расстаться с еще одной собакой.