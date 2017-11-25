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Салтыкова раскрыла скандальные подробности брака с певцом

Ирина Салтыкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Ирина Салтыкова откровенно поговорила с Лерой Кудрявцевой о своей семейной жизни и разводе с Виктором Салтыковым. Она рассказала об изменах, возлияниях мужа и о рукоприкладстве.
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Ирина и Виктор познакомились в Сочи. Причем, по его словам, когда он ее впервые увидел, то впал в ступор, настолько эффектно она выглядела. Да и в общении с ним держалась уверенно. Романтические отношения у них завязались не сразу. Она сделала первый шаг, позвонив ему. Он ухаживал за ней, к примеру, подписал ей открытку такими словами: "Мое ничтожество тебя боготворит". Примечательно, что Ирина до сих пор ее хранит.

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Они поженились на деньги семьи Ирины. Тогда она была глубоко беременна. Салтыкова высказала уверенность, что была идеальной хозяйкой. А Виктор отметил, что хозяйством занималась теща. Ирина немедленно начала противоречить ему, а еще сообщила, что для семьи он был жаден. Тем не менее, она отметила, что он был добр и поддерживал ее.

Поначалу у них все было хорошо, "хоть и тяжело", как отметил Виктор. Однако постепенно отношения начали портиться. Ирина намекнула, что Виктор завидовал ее успеху. Тот заявил, что, наоборот, был за нее рад, что он и так выступал, что он музыкант. "Помимо музыканта надо быть человеком в жизни, которым ты не стал", – заявила Салтыкова.

Ирина заявила, что на третий год совместной жизни Виктор стал пить "с утра до вечера". В итоге, она поставила ему ультиматум, и он закодировался. Однако спустя некоторое время снова начал прикладываться к бутылке. Салтыков объяснил, что пил "от горя" и от обилия проблем.

Певица сообщила, что муж поднимал на нее руку. "Если честно, это и стало причиной развода. Не просто алкоголь, а с грубым рукоприкладством. Я его реально боялась", – призналась Ирина. На это Виктор ответил, что она "впивалась" в него, кидалась кухонной утварью, и он "просто не знал, что делать".

Не обошлось и без измен. Ирина призналась, что знала о его изменах. "Не знала она, ей помогли узнать", – поправил ее Виктор. Бывшие супруги снова сцепились в словесной перепалке. Так, Ирина спросила, чем же она плохая. Тот ответил, что "стервозная до невозможности".

В свою очередь, Салтыков привел контраргумент, сообщив, что и она ему изменила. Ирина не стала отрицать этого, объяснив, что это была банальная месть. "С таким, как ты, надо изменять, чтобы ты был в семье!" – заявила Ирина. Она отметила, что сейчас бы смогла держать его в ежовых рукавицах, а тогда была молоденькой.

"У тебя совести нет. Ты не мужик. Ты хуже. Ты даже не баба", – бросила бывшему мужу в глаза упреки Салтыкова. В качестве доказательства она привела то, что якобы нынешняя жена Виктора, тоже Ирина, до их отношений жила с его же музыкантом. "Это легкого поведения девушка. От одного прыгнула к другому. Ты на ней женился, когда она тебе изменила", – заявила Ирина.

Они оформили развод более 20 лет назад, однако на передаче стало очевидным, что Ирина до сих пор не смогла забыть все, что пережила в браке с Виктором. Возможно, и он тоже, однако тот не показывал эмоций и утверждал, что пережил события того времени, что у него давно другая жизнь и семья.

"Ну, у вас была итальянская семейка, как я понимаю", – констатировала ведущая Лера Кудрявцева. Возможно, Ирина обижена на Виктора за то, что он, по ее мнению, недодал отцовской любви их наследнице Алисе. Якобы это она всегда шла первая на контакт с ним, а он не проявлял инициативы.

"Тебе по фигу Алиса! Он просто хам по отношению к ней!" – эмоционально заявила Салтыкова. По ее словам, Алиса даже заблокировала Виктора в своем телефоне, потому что он якобы делает дочери только больно. 

Автор: Наталья Аряева25 ноября 2017, 18:17
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