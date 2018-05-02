Собчак взбесила народ роскошной жизнью напоказ
Ксения Собчак никогда не скрывала, что работа ведущей позволяет ей получать достаточно, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь. Убедиться в этом могут лично ее подписчики в Instagram. Однако многих демонстрация "излишеств" выводит из себя.
Настоящий скандал разгорелся под снимком Ксении Собчак из самолета. В кадр попал кусочек со вкусом и в соответствии со всеми требованиями комфорта обставленного салона лайнера, фужер с напитком, чашка чая, кусочек торта и баночки с джемом. Такая картина несколько отличается от того, что обычные люди привыкли видеть в самолетах, поэтому у многих пользователей Сети она вызвала неприятие.
"Пафосная недалекая особа!👎👎👎 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ты Омерзительна со своим стилем жизни", "Не надо бы дразнить людей", "Да у сабчага показуха всегда", "Позиционируете себя интеллектуалкой, а по инстаграм получается кичливая хвастушка. И со вкусом не все в порядке", – обрушились на нее подписчики.
Некоторые комментаторы раскритиковали и внешний вид ведущей. Хотя в кадр попала только кисть руки, даже этого оказалось достаточно для едких критиков. "Фарфор питерский а рука свинская", "А че с рукой?", – отметили подписчики.
Отметим, ранее на Ксению Собчак набросились из-за фотографии сына Платона. Впрочем, тогда понять, что именно возмутило пользователей Сети, оказалось затруднительно.
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