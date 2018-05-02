Собчак взбесила народ роскошной жизнью напоказ

На странице Ксении Собчак в Instagram продолжают полыхать скандалы. На сей раз подписчики пришли в ярость из-за фотографии ведущей из салона самолета. Народ взбесило, что, по их мнению, она выставляет напоказ свою роскошную жизнь.

Ксения Собчак никогда не скрывала, что работа ведущей позволяет ей получать достаточно, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь. Убедиться в этом могут лично ее подписчики в Instagram. Однако многих демонстрация "излишеств" выводит из себя.

Настоящий скандал разгорелся под снимком Ксении Собчак из самолета. В кадр попал кусочек со вкусом и в соответствии со всеми требованиями комфорта обставленного салона лайнера, фужер с напитком, чашка чая, кусочек торта и баночки с джемом. Такая картина несколько отличается от того, что обычные люди привыкли видеть в самолетах, поэтому у многих пользователей Сети она вызвала неприятие.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 1 Май 2018 в 4:19 PDT

"Пафосная недалекая особа!👎👎👎 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ты Омерзительна со своим стилем жизни", "Не надо бы дразнить людей", "Да у сабчага показуха всегда", "Позиционируете себя интеллектуалкой, а по инстаграм получается кичливая хвастушка. И со вкусом не все в порядке", – обрушились на нее подписчики.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 24 Апр 2018 в 5:11 PDT

Некоторые комментаторы раскритиковали и внешний вид ведущей. Хотя в кадр попала только кисть руки, даже этого оказалось достаточно для едких критиков. "Фарфор питерский а рука свинская", "А че с рукой?", – отметили подписчики.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 8 Апр 2018 в 10:46 PDT

Отметим, ранее на Ксению Собчак набросились из-за фотографии сына Платона. Впрочем, тогда понять, что именно возмутило пользователей Сети, оказалось затруднительно.