Волочкова обескуражила дикой выходкой в монастыре

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова сделала несколько фотографий в Ново-Иерусалимском мужском монастыре. Снимки вышли настолько провокационным, что вызвали бурную дискуссию среди пользователей.

Волочкова похвасталась поездкой на своей странице в социальной сети Instagram. Поначалу некоторые пользователи решили, что танцовщица наконец решилась обратиться к Богу и покаяться в своих грехах. Затем их постигло горькое разочарование: они были обескуражены, когда увидели, какой наряд танцовщица выбрала для посещения монастыря.

"В монастырь ( да и вообще в Храм) женщины в брюках и с непокрытой головой не ходят. Это прописные истины, Анастасия (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – объяснили звезде пользователь. "Ох Настя. Что ж вы творите. И похоже мозги дома забыли", – сокрушается другой. "Не ходят в монастырь в брюках , с распущенными волосами, без платка ,с распахнутой грудью", – пишет другой.



Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 12 Май 2018 в 7:19 PDT

Не понравилось критикам и поведение Волочковой. Некоторые отметили, что она буквально схватила священнослужителя за руку. Эта выходка вывела из себя участников обсуждения. "Монах в шоке, зачем она его трогает", – заявил комментатор. "Батюшка лицо скривил ,как от кислого лимона и отвернулся , вынужден общатьсяпо долгу службы", – добавил второй.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 12 Май 2018 в 8:48 PDT

Напомним, что Анастасия Волочкова часто оказывается в центре громких скандалов. Некоторые подозревают, что артистка злоупотребляет алкоголем и страдает от недостатка любви, из-за чего и попадает постоянно в неловкие ситуации.