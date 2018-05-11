Специалист: Волочкова в шпагате избавляется от нежелательного семени

Журналист Александр Невзоров проанализировал стремление Анастасии Волочковой везде, где возможно, делать шпагаты. Специалист сравнил действия балерины с поведением изнасилованной обезьяны.

В своей радиопередаче "Невзоровские среды" Александр Невзоров высказал неожиданную мысль. Он заявил, что нашел ответ на вопрос людей о том, почему Анастасия Волочкова так часто делает шпагаты. "Почему она маниакальничает со шпагатами, откуда вообще эта страсть. И, как мне кажется, я это разгадал", – оповестил слушателей Невзоров.

Самое интересное, что интригу он держал буквально до самого конца передачи. Когда до прекращения эфира оставалось всего несколько минут, журналист привел пример из зоологического мира.

"Вы знаете, я не могу точно сказать, но в зоологии есть только один пример подобного поведения. Это самки гиббонов, которые подверглись надругательству самцов другого вида, например, павианов. Таким образом, избавляются от зуда и нежелательного семени, которое могли внести самцы другого вида. А такие изнасилования в мире обезьян не редкость", – сообщил со знанием дела журналист.

Отметим, что передача Александра Невзорова была посвящена инаугурации и 9 Мая. Кстати, не осталась в стороне от великого праздника и упомянутая выше Анастасия Волочкова. Пока миллионы людей шли в Бессмертном полку, отдавая дань памяти жертвам страшной войны, балерина в это время отправилась на пикник. Люля-кебаб у реки она жарила, нацепив на запястье георгиевскую ленточку.

Комментаторы были в шоке от того, что Волочкова сделала из ленточки модный аксессуар. По их мнению, с этим символом мужества и доблести на руке она жарила, а потом и ела мясо, веселилась и хохотала. И вряд ли в этот момент задумывалась, что страна потеряла 42 миллиона человек, чтобы Анастасия сегодня могла вкусно есть, ездить на дорогих машинах, жить в роскошных домах.

