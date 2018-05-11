Жену актера Гогунского поздравляют с беременностью

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский заинтриговал поклонников. Возможно, артист скоро снова станет отцом.

В своем микроблоге артист опубликовал фото со своей женой Ириной Маирко. Супруга сидит на коленях Виталия, нежно приобняв его за шею, а Гогунский держит свою зазнобу за живот. Артист подписал под публикацией: "8 мая с любимой женой на дне рождения Волшебного Макса !!! Праздник получился таким же волшебным !! 😂😂😂☝️".

У девушки пока нет явных изменений в фигуре, однако поклонники уверены, что Маирко ждет второго ребенка. "Вы в ожидании???", "Ожидаете пополнения?)", "Так нежно держитесь за животик – у вас планируется пополнение?", "Вы ждете ребенка?????", "Ооо пополнение ждете 😍", – писали они в комментариях под фото.

Публикация от Виталий ГОГУНСКИЙ (@gogunskv) 10 Май 2018 в 4:41 PDT

Фанаты также отметили, что Виталий не выглядит счастливым и кажется расстроенным. Пользователи Сети предположили, что в семье артиста не все гладко. "А что такой смурной", "Гогунский не доволен видимо чем то", "бухой наверное))", – не унималась поклонники.

Артист и модель вместе около 10 лет. Отметим, что пара официально зарегистрировала отношения только в прошлом году. Влюбленные устроили пышное торжество, на котором спела их восьмилетняя дочь Милана. Теперь супруги счастливы вместе и все свободное время уделяют подрастающей наследницы.

Добавим, что девочка занимается в Мастерской эстрадного вокала Аллы Пугачевой. Правда, Примадонну видит редко. "Она приходит не каждый день, а только на отчетные концерты", – пояснила юная артистка. "Нравится тебе у Пугачевой?" – спросили ее репортеры. "Нет! Надо "домашку" делать, по вокалу много задают!" – пожаловалась Милана. "Мы очень благодарны Алле Борисовне за уроки, что она дает, за потрясающую творческую атмосферу в школе, за внимание", – осек дочь Гогунский.