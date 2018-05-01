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Рената Литвинова страдает от потери близкого

Рената Литвинова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Актриса. режиссер и сценарист Рената Литвинова на своей странице в Instagram сообщила о смерти актрисы Елены Величко. Судя по тону, в котором выдержанно послание, они были близкими подругами.
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Елене Величко было всего 32 года. Что стало причиной ее скоропостижной кончины – не сообщается. 

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 Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

"Леночка Величко – прощай... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Рената Литвинова под фотографиями актрисы. "Актриса театра мимики и жеста прообраз ЯИ из моей повести "Обладать и принадлежать" , по которой Валерий Тодоровский снял фильм "Страна глухих"", – добавила она.

Картина "Страна глухих" вошла в список 100 главных русских фильмов и принесла мгновенную популярность сыгравшим в ней Дине Корзун и Чулпан Хаматовой. Лента повествует о танцовщице по имени Яя, которая почти ничего не слышит. Она мечтает однажды скопить денег на дорогу в "страну глухих", где все будет хорошо.

Образ девушки с нарушением слуха был списан именно с Елены Величко. Однако ее слава фильма почти не затронула. В кино она появилась лишь однажды – в фильме 1990 года Leningrad, November, снятому по сценарию Ренаты Литвиновой. Творить она предпочитала на подмостках Театра мимики и жеста.

Автор: Геннадий Куприянов1 мая 2018, 18:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом

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