Умерла певица Мая Кулиева

В Ашхабаде в возрсте 97 лет умерла народная артистка СССР Мая Кулиева, передает РИА Новости. Первая в истории Туркменистана исполнительница оперных партий европейских произведений начала свою карьеру еще в 1941 году. Уже в 1943-м ей было присвоено звание заслуженной артистки Туркменской ССР, в 1952 году – народной артистки республики, а в 1955 году ее заслуги были отмечены на всесоюзном уровне. Во время правления в Туркмении Сапармурата Ниязова опера, балет и цирк в стране были преданы забвению, однако избранный в 2007 Гурбангулы Бердымухамедов вернул эти виды искусства. В 2008 году он наградил Маю Кулиеву званием "Герой Туркменистана" и вручил золотую медаль Altyn Aу (Золотая луна).

