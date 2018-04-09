Наталия Власова развелась с мужем
Спустя почти 20 лет брака автор и исполнительница хита "Я у твоих ног" Наталия Власова разошлась со своим супругом Олегом. У пары растет 11-летняя дочь Пелагея.
Наталия со своей матерью и дочерью в ближайшее время переезжает в новую квартиру, в которой заканчивается ремонт. Так как развод между супругами по обоюдному согласию, Пелагея может видеться с отцом в любое время. Содержание дочери Олег полностью взял на себя.
Пара разошлась полгода назад, но известно это стало только сейчас. Причина развода обоими супругами умалчивается. "Она любила музыку, а он любил ее", – туманно пояснила Dni.Ru певица.
Тем не менее, у Натальи жизнь продолжается. На своей странице в социальной сети Власова опубликовала пост, где намекнула на нового поклонника. "Когда дарят не только цветы. Спасибо моему тайному волшебнику за такую красоту", – написала она.
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