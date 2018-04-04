Дроздова увезла обезумевшего от горя Певцова за границу
По признанию Дмитрия Певцова, актером он стал совершенно случайно. Не представлял себе, что это за профессия, но все же решил поступить в вуз. Во время учебы в ГИТИСе Дмитрий жил в фактическом браке с Ларисой Блажко, которая подарила ему сына Даниила. Спустя некоторое время они расстались, и Лариса переехала в Канаду. Тем не менее дружеские отношения сохранились, и Певцов активно участвовал в жизни сына.
Артист признался, что такое условие ему поставила любимая женщина, актриса Ольга Дроздова. Благодаря ей Дмитрий наладил отношения с Даниилом. "По молодости я его не признавал и считал, что не имею к нему никакого отношения. Это один из моих больших грехов. Я его в итоге признал, дал свою фамилию, мы с ним очень хорошо общались и даже снимались в нескольких фильмах вместе", – отметил актер.
В 2012 году Даниил погиб в результате несчастного случая. "Он встречался с одноклассниками и случайно упал с третьего этажа. Никто в его уходе не виноват. Он взлетел как ангел, и все", – не вдаваясь в подробности, сказал Дмитрий Певцов на передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека".
Он проявил недюжинную силу воли, чтобы сдержать эмоции, говоря о погибшем сыне. "Он был очень светлый и сильный человек – я только потом узнал, скольким людям он успел помочь за свою короткую жизнь. Своим уходом он открыл для меня двери в храм. Через какое-то время мне попалась книга "Несвятые святые", для меня открылся другой мир. А этот мир как-то для меня стал угасать после ухода Дани", – констатировал Певцов. Вера спасла его. "Через полтора года я стал смеяться, я стал дышать", – вспомнил Дмитрий.
Важную роль в этой истории сыграла Дроздова. "Она взяла меня за шкирку и увезла за границу, потому что я не понимал, что со мной происходило, а она это видела. И я немножечко очухался. Ольга – моя опора, мое спасение. Я бы сказал – смысл", – заключил Дмитрий.
Поклонники обсуждают внешность певицы
Маленькие дети пары получили паспорта теплой страны
Звезда "Дома-2" устала от сплетен
Балерина наслаждается отдыхом в Таиланде