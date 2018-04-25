Джанабаева с внушительным вырезом ушла от Меладзе в "Дом-2"

Певица Альбина Джанабаева пришла на проект "Дом-2", чтобы порадовать зрителей и участников телестройки своим выступлением. Для съемок в реалити-шоу супруга Валерия Меладзе выбрала очень смелый наряд.

В последнее время к съемкам "Дома-2" начали привлекать звезд российского шоу-бизнеса. В этот раз на телепроекте выступила экс-участница "ВИА Гры", а теперь сольная исполнительница Альбина Джанабаева.

Артистка анонсировала свое появление в "Доме-2" в микроблоге. "Друзья, сегодня в 23:00, если еще не будете спать, включайте канал", – написала Альбина Джанабаева в Instagram. Ее выступление можно было увидеть 24 апреля.

Звезда появилась на съемочной площадке в шикарном красном платье в пол с внушительным вырезом от бедра. Смелый наряд подчеркнул прекрасную фигуру певицы. Знаменитость выглядела утонченно и изысканно. Один из пользователей соцсети сравнил артистку с конфеткой в блестящей обертке.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 24 Апр 2018 в 8:00 PDT

Поклонники Джанабаевой радостно восприняли анонс ее выступления в "Доме-2". Многие призналась, что до этого не смотрели телепроект, а в этот раз посмотрят выпуск с Альбиной. Тем не менее некоторые подписчики посчитали, что звезда не должна выступать на скандальном реалити-шоу.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 23 Апр 2018 в 12:22 PDT

Ранее, в преддверии своего дня рождения, который певица отмечает 9 апреля, Альбина Джанабаева дала откровенное интервью. Звезда рассказала о личной жизни. А накануне этой даты у исполнительницы произошло другое важное событие – она официально вышла из декретного отпуска. У певицы два сына – 14-летний Константин и трехлетний Лука.