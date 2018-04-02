Изменившаяся из-за болезни Варум вышла в свет

Анжелика Варум и Леонид Агутин оказались в числе почетных гостей на юбилее Владимира Преснякова. Однако певица, быстро поздравив именинника, вскоре вернулась в постель.

На днях популярный исполнитель Владимир Пресняков отметил круглую дату. Артисту исполнилось 50 лет. В честь юбилея певец собрал самых близких друзей в одном из столичных ресторанов. Среди почетных гостей оказался его близкий друг, певец Леонид Агутин с супругой, популярной исполнительницей Анжеликой Варум.

Впрочем, на вечеринке артистка не задержалась. Как выяснилось, Анжелика заболела и, чтобы никого не заразить, предпочла удалиться. Об этом рассказала сама Варум на страничке в социальной сети Instagram. Певица призналась, что ее голос изменился из-за вируса, однако внешне Анжелика выглядела безукоризненно.

"Вчера, со слов мужа и многочисленных гостей, шумно и весело отметили пятидесятилетний юбилей нашего друга Володи Преснякова. Мне, из-за дурацкого вируса, удалось заехать всего на несколько минут, затаив дыхание обнять юбиляра, пробасить тост и вернуться в постель к Нюхе – моему лечащему врачу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Варум.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum) 1 Апр 2018 в 12:30 PDT

Певица обратила внимание многочисленных поклонников на необычный букет, который супруги принесли в дар Владимиру Преснякову. "Муж, ради друга, поработал флористом, лично составил букет! По-моему получилось очень изысканно", – высказала свое мнение Анжелика.

Поклонники рассыпались в комплиментах и пожеланиях скорейшего выздоровления. "Красавица!!!!!!!!!!!!!", "Совет Вам да любовь", "Красивые", "Анжелика, какая же Вы красавица! Во всех пониманиях этого слова. От Вас тепло и спокойствие исходит. Вы необыкновенная", "Самые красивые, искренние и обаятельные! Очень уважаю вас", – прокомментировали фото подписчики.