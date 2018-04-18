Разведенную Дайнеко сняли с таинственным спутником

Виктория Дайнеко пытается тщательно скрывать свою личную жизнь. К сожалению для певицы, в диджитал -эпоху очень сложно что-либо утаить.

Артистка попалась под прицел фотокамеры во время свидания с незнакомцем. Поклонница узнала Дайнеко в ресторане, сняла исполнительницу на мобильный телефон и отправила снимок ей в Instagram.

"Вот прям с парнем поужинать без фотоотчетов в сторис. Всех женихов мне распугаете так!", – высказалась по этому поводу артистка. В кадре можно разглядеть Викторию, сидящую в ресторане, напротив нее расположился молодой мужчина спортивного телосложения. Судя по пейзажу за окном, встреча проходила поздно вечером.

Отметим, что Дайнеко редко выкладывает фотографии с ухажерами и не публикует изображение маленькой дочери в соцсети. После развода с музыкантом Дмитрием Клейманом певица старается меньше распространяться обо всем, что не касается ее творческих планов.

Добавим, что меньше года назад Виктория снова появилась на рынке невест. Сейчас певица растит двухлетнюю дочь Лидию одна и заверяет, что экс-муж не стремится видеться со своей наследницей и не платит алименты.

В свою очередь музыкант недавно рассказал, что артистка вела себя с ним очень агрессивно и даже применяла физическую силу, когда они жили вместе. "Я могу сказать, что защищала себя и свою дочь от домашнего и психологического насилия как могла", – так ответила Виктория на нападки Клеймана, сообщает Тeleprogramma.pro.