Победитель "Евровидения" Рыбак рассказал о гомосексуализме

Певец не собирается оправдываться. Мол, злопыхатели все равно найдутся.

Норвежец с белорусскими корнями Александр Рыбак снова собирается штурмовать "Евровидение", которое в мае состоится в Лисабоне. В январе он представил композицию That’s How You Write A Song, которая и была отобрана. В 2009 году с песней Fairytale на конкурсе в Москве он получил 387 баллов, что стало рекордом за все время проведения смотра европейской самодеятельности.

За прошедшие с момента победы девять лет о Рыбаке писали много, но чаще всего он читал о себе грязь и выдумки. "Писали про гонорары, про то, что я однажды сказал: "Я гей", – вздыхает артист.

Нашумевшее признание Александр сделал на вечеринке по поводу проведения в Осло "Евровидения-2010". Эту информацию он подтвердил на своей личной странице в соцсети Facebook. А репортеры решили, что Рыбак объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, чтобы привлечь дополнительное внимание к "Евросонгу", который считается местом встречи представителей секс-меньшинств, и дабы избавиться от досаждавших ему поклонниц.

В одном из интервью молодой артист заметил, что его любят геи, а он к ним хорошо относится. Мол, если бы было иначе, никогда не стал бы представителем "Евровидения" от Норвегии, ведь там больше половины всех поклонников – гомосексуалы.

Уверять, что он предпочитает девушек, певец не спешит. "Думаю, если сейчас стану оправдываться, те же самые люди найдут новую грязь обо мне. Что поделать, это русский шоу-бизнес, но я терплю, потому что люблю заниматься творчеством. В жизни не всегда приходится выбирать – этого поменьше, а того побольше. Поэтому я отвечаю только за себя и ни за кого другого", – цитирует Рыбака журнал "Телепрограмма".