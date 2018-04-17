95-летний Этуш бежит из России вместе с женой

Эксклюзив Интервью Жасмин призналась в зависимости Цымбалюк-Романовская устала от лжи и клеветы Дом-2

Выбор читателей

Бузова сделала официальное заявление о беременности
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
партнеры
Вторник 17 апреля
Лента новостей
21:55
В Персидском заливе разбился вертолет
21:47
От военных США россиян спасет только ядерный удар
21:35
С Землей разминулся двойник Тунгусского метеорита
21:13
Сирийский синдром: На видео попала тихая истерика Макрона
20:47
Зачем Британия продолжает позориться из-за отравления Скрипалей
20:38
У самолета с пассажирами в воздухе взорвался двигатель
20:26
Володин объяснил природу антироссийских санкций
20:21
Глобальной торговой системе предрекли крах
19:50
Безумные регионы: омич убил подругу и надругался над ее телом электропилой
19:45
Базарных дел мастер: Украинский премьер получил выволочку
19:21
В крупном ярославском ТЦ произошел пожар
19:11
На МКАД сгорели девять машин (видео)
19:08
"Единая Россия" готовит электронные праймериз
18:54
Школьника судят за убийство продюсера-педофила
18:15
У жертв пожара в "Зимней вишне" было пять минут на спасение
17:47
Пересадка фекалий улучшает работу мозга
17:29
В Twitter произошел массовый сбой
17:21
Искусство санкций
17:14
В России нашли неожиданное применение боевым кораблям США
17:07
Как приготовить баклажаны по-турецки
17:04
Выпускникам МГИМО предлагают стать прислугой у богатых
16:55
Постаревшая Долина стала необъятной
16:50
Из горящей квартиры спасли старушку и 20 кошек
16:40
Найдены смертоносные гены-мутанты
16:36
Театр абсурда: чем только не травили Скрипалей
16:27
В Петербурге умер известный режиссер
16:14
Украина решила переименовать Крым
16:06
Путин и Меркель разрушили мечты наивного Порошенко
16:01
Молодой фотограф Икуру Куваджима представляет выставку "Я, Обломов"
16:01
Мужчина стал геем после приема таблеток от тревоги
15:47
Эвелина Бледанс пожаловалась на тяжелую болезнь
15:40
Мотоциклист влетел в толпу (видео)
15:27
Массовая авария парализовала МКАД
15:23
Тюменец стал русалкой из-за аномального потопа
15:20
Путин собирает большое совещание перед суровыми санкциями
15:19
К чему снятся цветы
14:56
Чудо-мальчик победил рак без лекарств
14:55
95-летний Этуш угодил в больницу
14:53
Россиян травят опасными пельменями
14:50
Голодающая звезда сериалов осталась без квартиры
14:50
Любители селфи массово перекраивают лица
14:33
Ученые случайно нашли замену нефти
14:31
Любовные утехи пары в рыболовных сетях попали на видео
14:28
В Подмосковье мошенник украл у предпринимателей 50 млн
14:12
Немощный Кобзон объявил Киркорова своим преемником
14:12
Певица Глюк'оZа о разводе: Я свою жизнь менять не готова
13:51
Мост глупости победил 146-ю "газель"
13:45
Агрессор Трамп решился на неожиданную авантюру
13:28
Красавчик Козловский стал первым у опытного Меньшикова
13:19
Американские "Свободу" и "Независимость" назвали кучей мусора
13:14
Звезда ТНТ угодила в скандал из-за шуток о герое нации
13:08
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
12:59
Обновление "Единой России" обсуждают в регионах
12:43
Как правильно готовиться к секс-марафону
12:33
50-летняя Валерия разительно изменилась
12:27
Жасмин страдает от серьезной зависимости
12:20
Фрик-шоу: живой Кен переоделся в Барби и взбесил отца
12:09
Хамка Мэй оправдалась за нелепый удар по Сирии
12:08
Под Ростовом раскрыли ячейку "ИГ"
12:01
Последствия ядерного взрыва в США попали на видео
12:00
Разоблачена страшная ложь о кофе
11:43
Вскрылись нелицеприятные данные о родителях Бузовой
11:28
Смертельную болезнь вылечили с помощью брокколи
11:28
Готовимся к худшему: Кремль замер в ожидании самых жестких санкций
11:18
Прецедентная "мина" для ОАЭ
11:13
После романа с Димой Биланом модель показала округлившийся живот
11:12
Делишками Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
10:57
Девушек защитили от насильников модными браслетами
10:48
Мускулистый Путин с голым торсом побил толстяка Трампа
10:40
Муж присутствовал во время интима Урганта и Королевой
10:38
Звезда фильма "Оно" найдена мертвой
10:21
Виторган оказался у ног красавицы-актрисы после слухов о разрыве с Собчак
10:08
В старинном замке обнаружили призрак всадника (видео)
09:58
Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов
09:53
Седокова пришла на премию в трусах и занавеске
09:33
Россию взяли в окружение из-за дела Скрипаля
09:18
Барановская сделала заявление о четвертом ребенке
09:03
Порошенко испугался разрыва связей с Россией
08:59
На МКАД загорелся грузовик (видео)
08:34
Глубокая кома: вдове актера Петренко поставили неутешительный диагноз
08:30
Российские подлодки несколько дней гоняли беспомощных британцев
08:28
Кремль ударил Трампа по самому больному
08:25
В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение
08:16
В Архангельске загорелся торговый центр
07:58
Умер знаменитый российский актер
22:05
Зачем Макрон едет на поклон к Путину
22:00
В Москве эвакуировали общежитие университета
21:55
Ургант грязно выругался из-за выходки жены
21:50
В провокациях Запада в Сирии нашли систему
21:49
К чему снится медведь
21:47
Бизнесмен Щукин продолжает бороться за свои права в суде
21:34
Старого и больного Кобзона спасает огромная воля к жизни
21:27
Хоккей после футбола: Бузову уличили во флирте с известным спортсменом
21:10
Россиян осадили за грязные нападки на больную раком певицу
21:00
Пугачева станет бабушкой в четвертый раз
20:52
Цымбалюк-Романовская обвинила Джигарханяна в мошенничестве
20:48
Пассажиров метро в Москве оставили без запрещенного Telegram
20:29
Безумные регионы: в Омской области трехлетняя девочка утонула в яме во дворе
20:25
Орбакайте о затравленном наследнике: "Никите вдвойне тяжелее"
20:02
Пойманный на лжи Запад отомстит России новой атакой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Друг Джигарханяна сделал заявление из-за подлой выходки Первого канала
Цымбалюк-Романовская обвинила Джигарханяна в мошенничестве
Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
"Спеть смогу еще на бис": Пугачева возвращается на сцену
Дочь ошарашила Лолиту: Скажи спасибо, хоть не пью!
Шоу-бизнес

95-летний Этуш бежит из России вместе с женой

Владимир Этуш. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Супруга актера Владимира Этуша очень удивилась сообщениям в СМИ. По словам Елены, с артистом все в порядке, а новость о тяжелой болезни любимца публики сильно преувеличена.
прочитано 8099 раз

Женщина опубликовала две фотографии на своей странице в Facebook. На одном из снимков Владимир Абрамович, явно в хорошем расположении духа, сидит на диване и показывает кукиш в сторону камеры.

ПО ТЕМЕ

95-летний Этуш угодил в больницу

95-летний Этуш выматерился из-за новорожденной дочки Виторгана

 Владимир Абрамович Этуш

Владимир Абрамович Этуш Актер

Под фото Елена написала: "Сидим дома на диване с бокалом Просекко в руке, читаем СМИ и ржем в голос))) "После падения у любимого актера миллионов россиян появились шумы в сердце." "Как пишет telegram-канал 112, Этуш ощутил шумы в сердце. "После падения, Карл, шумы в сердце))) И он их прям "ощутил"))) *****, я уже не знаю, плакать или смеяться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Через час супруга метра добавила еще один пост, на котором изображены сваленные в кучу одежда и косметика. Госпожа Этуш добавила: "Кстати, господа журналисты. Ваша сенсационная "новость" застала нас аккурат за сбором чемодана для поездки в Европу на два концерта Мирей Матье". Супруги собираются, по всей видимости, в спешке. Они отыграют спектакль и со всех ног побегут "на встречу с прекрасным".

Добавим, что ранее в Сети появилась информация о том, что 95-летний актер ️Владимир Этуш приехал на срочное обследование в одну из столичных больниц. Причиной обращения, как сообщал заблокированный в России Telegram-канал 112, стали шумы в сердце. Потребовалась помощь кардиолога.

Автор: Руслана Алексеева17 апреля 2018, 18:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова и Этуш блеснули в театре

567

комментарии

Политика

Сирийский синдром: На видео попала тихая истерика Макрона
Базарных дел мастер: Украинский премьер получил выволочку
Агрессор Трамп решился на неожиданную авантюру
Хамка Мэй оправдалась за нелепый удар по Сирии

Шоу-бизнес

Кобзона похоронят рядом с матерью
Зарвавшуюся Бузову сурово поставили на место
Поплавская напала на престарелого Виторгана
Нестареющая Ротару молчит из-за миллионов

Проишествия

Жестокую казнь женщины на глазах детей сняли на видео
Гражданка Канады умерла после пластической операции в Москве
Руководитель школьного кружка пытался изнасиловать юную москвичку
В Москве украли барокамеру Гагарина

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Ургант грязно выругался из-за выходки жены

Она устроила ему странный сюрприз
Шоу-бизнес

Барановская сделала заявление о четвертом ребенке

Телеведущая прокомментировала слухи
Шоу-бизнес

Вскрылись нелицеприятные данные о родителях Бузовой

Лена Миро крайне негативно высказалась о родных поющей ведущей
Шоу-бизнес

Жасмин страдает от серьезной зависимости

Певица уверяет, что уже не может остановиться

Гороскоп

Объявлено об уходе Машкова из "Табакерки"
Старого и больного Кобзона спасает огромная воля к жизни
Пугачева станет бабушкой в четвертый раз
Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля

Фоторепортажи

Постаревшая Долина стала необъятной
50-летняя Валерия разительно изменилась
Прилизанная Боярская оголилась на престижной премии
Как менялась Алла Пугачева

Спорт

Медведева заставила говорить о своей свадьбе
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь

Регионы

У жертв пожара в "Зимней вишне" было пять минут на спасение
Тюменец стал русалкой из-за аномального потопа
Звезда ТНТ угодила в скандал из-за шуток о герое нации
Безумные регионы: омич убил подругу и надругался над ее телом электропилой
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru