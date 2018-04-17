95-летний Этуш попал в больницу
Актер ️Владимир Этуш приехал на срочное обследование в одну из столичных больниц. Причиной обращения, как сообщает заблокированный в России Telegram-канал 112, стали шумы в сердце. Потребовалась помощь кардиолога.
Проблемы со здоровьем у звезды Театра имени Вахтангова возникают периодически. В прошлом году Этуш был доставлен из поликлиники в НИИ имени Склифосовского с подозрением на перелом шейного отдела позвоночника.
"Поступивший пациент переведен в нейрохирургическую реанимацию, состояние тяжелое", – говорили медики. Позже стало известно, что диагноз не подтвердился. У актера обнаружили только сильный ушиб области спины и, естественно, стресс.
А до этого, отдыхая на даче, Этуш неожиданно почувствовал себя плохо. Его госпитализировали с сердечным приступом.
Зрители запомнили Владимира Этуша прежде всего по комедиям Леонида Гайдая – к примеру, в роли товарища Саахова в "Кавказской пленнице". Также актер снимался в картинах "Иван Васильевич меняет профессию", "31 июня", "Приключения Буратино", "12 стульев". Всего на его счету более 60 спектаклей и 38 фильмов.
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