95-летний Этуш попал в больницу

У актера шалит сердце. Да и другие болячки периодически выскакивают.

Актер ️Владимир Этуш приехал на срочное обследование в одну из столичных больниц. Причиной обращения, как сообщает заблокированный в России Telegram-канал 112, стали шумы в сердце. Потребовалась помощь кардиолога.

Проблемы со здоровьем у звезды Театра имени Вахтангова возникают периодически. В прошлом году Этуш был доставлен из поликлиники в НИИ имени Склифосовского с подозрением на перелом шейного отдела позвоночника.

"Поступивший пациент переведен в нейрохирургическую реанимацию, состояние тяжелое", – говорили медики. Позже стало известно, что диагноз не подтвердился. У актера обнаружили только сильный ушиб области спины и, естественно, стресс.

А до этого, отдыхая на даче, Этуш неожиданно почувствовал себя плохо. Его госпитализировали с сердечным приступом.

Зрители запомнили Владимира Этуша прежде всего по комедиям Леонида Гайдая – к примеру, в роли товарища Саахова в "Кавказской пленнице". Также актер снимался в картинах "Иван Васильевич меняет профессию", "31 июня", "Приключения Буратино", "12 стульев". Всего на его счету более 60 спектаклей и 38 фильмов.