Немощный Кобзон объявил Киркорова своим преемником

Поп-король гордится этим назначением. И обещает не подвести.

Патриарху российской сцены Иосифу Кобзону идет 81-й год. Состояние его здоровья вызывает серьезную озабоченность – артист с трудом ходит, его поддерживают под руку, он падает на сцене в обмороки и борется с онкологией. Впрочем, голос у немощного артиста все такой же сильный и звучный. Да и концерты он дает многочасовые.

Поклонники могут не беспокоиться – артист уже назначил преемника. И стал им, конечно, 50-летний Филипп Киркоров! Об этом мимоходом поп-король объявил, поздравляя с полувековым юбилеем певицу Валерию. "Песен, конечно, здоровья, и еще как минимум 50 лет, а я тебя буду выносить на руках на сцену, как Иосиф Давыдович Кобзон в свое время – Изабеллу Юрьеву. Не зря же он меня назвал и считает своим преемником", – написал Киркоров в Instagram.

История, которую вспомнил Филипп, случилась в 1999 году. На сцене ГЦКЗ "Россия" состоялся бенефис Изабеллы Юрьевой, которая отмечала вековой юбилей. Впервые в истории России 100-летняя певица вышла на сцену. Точнее ее на руках вынес Иосиф Кобзон, а она, как маленький ребенок, держалась руками за его шею. Кобзон поставил миниатюрную Юрьеву перед микрофоном, и королева романса запела. Да как! Четырехтысячный зал встал и встретил Изабеллу Юрьеву громом аплодисментов.

До 100-го юбилея Валерии еще далеко, но, судя по всему, Филипп уже готовится. А аплодисменты и овации певице гарантированы.