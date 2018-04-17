Эксклюзив Интервью Дочь ошарашила Лолиту заявлением Джигарханяна спасают от подлостей Первого канала Дом-2

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Шоу-бизнес

Муж присутствовал во время интима Урганта и Королевой

Наташа Королева и Иван Ургант. Кадр youtube.com
Наташа Королева обнародовала видео, на котором запечатлена сидящей верхом на Иване Урганте. Интересно, что неподалеку находился законный муж артистки, стриптизер Сергей Глушко.

Продолжение: После романа с Димой Биланом модель показала округлившийся живот
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Накануне, 16 апреля, Иван Ургант отметил круглую дату. Популярному телеведущему, актеру, певцу и шоумену исполнилось 40 лет. Артиста поздравили многие представители отечественного шоу-бизнеса. Самой оригинальной оказалась певица Наташа Королева.

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Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная артистка опубликовала старое видео, которое подписала так: "Ваня!!! @urgantcom Я, мои две сестры и Муж @lovepussu поздравляем тебя с юбилеем!!! Оставайся всегда таким же шаловливым пацаном ,веселым остроумным умеющим тонко провоцировать на безрассудные поступки и эксперименты!!! Любим тебя 💋💋💋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Наташа.

В ролике, который представляет собой отрывок из телевизионной передачи, Королева сидит на коленях Урганта и эротично касается его, затем лихо стягивает с шеи телеведущего розовый галстук, а потом просто притягивает голову Ивана к своей пышной груди.

Самое пикантное в этом видео то, что на том же диване за Королевой и Ургантом наблюдает законный муж певицы Сергей Глушко, более известный широкой общественности как стриптизер Тарзан. Кстати, на наличие супруга беспрестанно указывал и сам шоумен во время ласк артистки. "Наташа, тут муж! Муж присутствовал!" – повторял, как попугай, Иван.

Многочисленные подписчики пришли в восторг: "Мрлодчинка!! Прелесть!!!", "Натали супер секси!!!!!!", "Ржака немогу", "муж и жена одна сатана", "Молодец и красота и юмор", "Муж откинулся и кайфует!)))", "Какие классные!!! Улыбка не сходит с моего лица! Натусик СУПЕР!"

Автор: Наталья Аряева17 апреля 2018, 10:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

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