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Ведущую Первого канала пристыдили за "голое" фото в поле

Марина Ким. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Телеведущая Марина Ким сильно удивила своих постоянных зрителей откровенным фото в личном микроблоге. Поклонники осудили 32-летнюю теледиву.

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В последнее время Марина Ким стала выкладывать в Instagram смелые снимки. Ей действительно есть что показать: у ведущей отличная фигура, притом что Марина дважды мама.

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Ким опубликовала фото вечером 12 апреля. На нем девушка позирует топлес и прикрывает интимные части тела смайликами-цветочками. "Ромашки спрятались… А как у вас там с лютиками?" – подписала кадр Марина.

Поклонники сильно удивились столь игривой публикации ведущей Первого канала. Многие посчитали, что Ким переборщила с откровенностью, сообщает Teleprogramma.pro. Некоторые фолловеры предположили, что страничку Марины взломали, поскольку подобные публикации в ее микроблоге раньше не появлялись.

"Первый канал, ау! Увольняйте ее немедленно! Оголила грудь в поле, да еще и на всеобщее обозрение", "Марина, Вы меня расстраиваете такими фотографиями", "Разве можно ведущей Первого канала так себя вести? На вас с утра смотрит вся страна?", "Марина, что с Вашим имиджем? Зачем Вы оголяетесь? С какой целью? Это так банально!" – возмутились поклонники. Один из них предположил, что телезвезда ищет нового мужа.

Автор: Валерия Нарская13 апреля 2018, 10:02
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