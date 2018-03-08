Ирена Понарошку не скучает после расставания с мужем
Ирена Понарошку на своей странице в Instagram поделилась эмоциями от расставания с мужем, который работает в России, пока она наслаждается отдыхом в теплых странах. Телеведущая напомнила, что даже вне таких ситуация они с супругом видятся не часто.
"Мне недавно написал в директ парень и спросил, неужели я не скучаю по мужу, которого отправила в суровый февраль за гречкой и деньгами... Мол, его жена не выдержала бы разлуки... А я, стыдно сказать... не-ску-ча-ю! 😅 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Ирена Понарошку.
Она добавила, что предаваться тоске ей просто некогда – с ней на отдыхе их сын, а остальное время можно легко занять йогой. спортом, морем, закатами, книгами, лекциями, съемками и разбором рабочей почты. "Мне не бывает скучно с собой, своими тараканами, бабочками и паразитами! Также, как не бывает скучно с Ним! ❤️🎪🎢", – объяснила телеведущая.
"Я и в мирное-то время вижу супруга 4 дня в неделю, остальное время он на гастролях – все 10 лет! И это единственно возможный для меня формат, потому что мне нужно много личного пространства и времени, чтобы перевести дух и хорошенько пофеячить... ⏰", – заметила Ирена.
Также она призналась, что хотя и не скучает. но все равно считает дни до того, как вернется домой к мужу. Напомним, Ирена Понарошку и Александр Глухов официально стали мужем и женой в декабре 2010 года.
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