Волочкова поставила себя выше королевской семьи

Анастасия Волочкова сравнила свою свадьбу с бизнесменом Игорем Вдовиным в 2007 году с бракосочетанием принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которая состоялась в 2011 году. Даже несмотря на то, что у королевской семьи была фора в четыре года, переплюнуть балерину они не смогли, уверена она.

В 2007 году о том, что Анастасия Волочкова связала себя узами брака с предпринимателем Игорем Вдовиным, писали практически все СМИ. Впрочем, это не главная отличительная черта церемонии, уверена балерина. "Мне кажется, что эта свадьба, она как-то вошла в историю даже не по количеству упоминаний, а по своему масштабу и размаху", – уверена Волочкова.

Она напомнила, что на 350 гостей приходились 400 аниматоров-актеров. Масштабы празднества были таковы, что согласовывать место проведения пришлось с городской администрацией. "У меня все было по-царски. Я очень хотела и мечтала, чтобы у меня было ощущение такой вот королевишны, царицы, и по этому первый день был в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге", – вспомнила Анастасия Волочкова в разговоре с порталом WMJ.

"Без доли скромности я могу сказать, что моя свадьба была гораздо лучше, чем у Кейт Миддлтон и принца Уильяма, поэтому я горда тем, что это все случилось", – подчеркнула балерина. Она рассказала, что свадьбу с Игорем Вдовиным воспринимала как возможность совершить некий перформанс себе на память.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 7, 2018 в 10:56 PST

Анастасия Волочкова также рассказала о том. чьи деньги пошли на организацию столь масштабного торжества. 1,5 миллиона евро за свадьбу она отдала из своего кармана. "Просто я Игорю вроде как давала деньги в долг, а потом уже, так получилось, на следующий год после свадьбы я ему отдала уже все деньги, которые у меня были – это большая была сумма, три миллиона долларов. Ну, к сожалению, это у же с концами", – рассказала балерина.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 26, 2018 в 7:53 PST

Отметим, ранее агент Анастасии Волочковой рассказывал Dni.Ru о том, как Игорь Вдовин пытается погасить долг перед бывшей женой. Он предложил балерине 22 квартиры в Астрахани. "Но Волочковой они не нужны, она отказывается от них и просит вернуть деньги. Более того, Анастасия и в глаза не видела документов на эти квартиры", – подчеркнул агент.