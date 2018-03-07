Волочкова сенсационно отказалась от 22 квартир

Балерины нужны деньги, а не квадратные метры в Астрахани. Об этом она говорит прямо.

Новость о том, что Анастасия Волочкова сказочно богата, стала неожиданностью для поклонников. Узнали же они про это из блога бывшего водителя балерины Александр Скиртача, где тот сообщил, что у звезде есть квартира в Санкт-Петербурге (56,8 миллиона рублей), квартира в Москве (111,8 миллиона рублей), загородный дом в Красногорском районе Подмосковья (21 миллион рублей) и 22 квартиры в Астрахани.

"У Анастасии, действительно, есть квартира и дом в Москве, жилье Питере, и в прошлом году она заплатила около 300 тысяч рублей налога на имущество, – сообщил Dni.Ru агент балерины. – Что же касается квартир в Астрахани, то это бизнес-проект бывшего мужа Волочковой Игоря Вдовина. Анастасия дала ему взаймы 3 миллиона долларов, и теперь этими квартирами он пытается погасить долг. Но Волочковой они не нужны, она отказывается от них и просит вернуть деньги. Более того, Анастасия и в глаза не видела документов на эти квартиры – находящийся под арестом Скиртач не довез их до нее".

"А желающим подсчитать чужие деньги я могу посоветовать обратить внимание на Скиртача. – заявила сама Волочковой. – Почему он, находясь под арестом, ведет какие-то блоги, выходит в Интернет. Теперь так принято?"

Репортеры, напомним, выяснили, что самая скромная однокомнатная элитная квартира в новостройках Астрахани стоит 2,5 миллиона рублей. Получается, что минимальная цена 22 квартир Волочковой – 55 миллионов рублей. А 3 миллиона долларов по сегодняшнему курсу – это 170 миллионов рублей...