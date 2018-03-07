Куда пропал любовник Волочковой

Анастасия Волочкова перестала публиковать фото с любимым мужчиной. Многочисленные поклонники, следящие за жизнью скандально известной балерины, немедленно задались вопросами: что случилось и куда пропал избранник артистки?

Практически каждый день Анастасия Волочкова на официальной страничке в Instagram публиковала фотографии со своим любимым мужчиной Михаилом. То влюбленные нежатся на диване, то вместе катаются на лошадях, то посещают салон красоты, то обедают в ресторане, где их развлекают знойные бразильские танцовщицы.

Интересно, что как раз после того самого похода в общепит балерина и перестала публиковать совместные кадры с избранником. На последующих фотографиях Анастасия запечатлена либо в гордом одиночестве, либо в компании матери и дочки Ариадны. А на свежем снимке артистка и вовсе снята с внушительным букетом красных роз, преподнесенным неким поклонником.

"А вот и первые цветочки к 8 Марта от поклонника...🌹", – сообщила Анастасия Волочкова. Следящие за каждым шагом балерины фанаты стали строить догадки: что случилось и куда пропал ее возлюбленный Михаил.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 7, 2018 в 4:29 PST

"При живом Мише поклонник🤦‍♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Где Миша? Народ волнуется", "А где миша?", "Мишка не ревнует?", "Девчонки! Правда, что-то не то! Михаила уже несколько дней нет! Сразу после бразильского ресторана и пропал! С танцовщицами может уехал!?", "Променял одну Наську за сорок, на двух бразильских девах по двадцать😂😂", "У Мишани наверно регистрация закончилась", "А куда Миша пропал?" – завалили вопросами Анастасию Волочкову пользователи Сети.