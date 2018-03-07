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Шоу-бизнес

Сказочно богата: у Волочковой обнаружили 24 квартиры

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Журналисты выяснили, что Анастасия Волочкова является владелицей 24 квартир. Откуда у скандально известной балерины такое обилие недвижимости, выяснили ушлые репортеры.
прочитано 341 раз

Работники СМИ узнали о двух десятках квартир Анастасии Волочковой благодаря ее бывшему водителю Александру Скиртачу. В своем блоге мужчина опубликовал документы, касающиеся недвижимости балерины.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на пост Скиртача, привел такие данные: квартира в Санкт-Петербурге (56,8 миллиона рублей), квартира в Москве (111,8 миллиона рублей), загородный дом в Красногорском районе Подмосковья (21 миллион рублей) и 22 квартиры в Астрахани. Последние – инвестиции в бизнес-проект бывшего мужа Анастасии Волочковой, предпринимателя Игоря Вдовина.

Скиртач опубликовал финансовое соглашение между влюбленными, датированное 1 сентября 2009 годом. Из документа становится понятно, почему у Волочковой 22 квартиры в южном городе. Балерина выступила инвестором в проекте строительства элитного жилого дома в Астрахани. Как утверждается в бумаге, все документы оформлены и находятся у артистки на руках. Скиртач заявил, что квартиры Волочковой в Астрахани уже построены.

Репортеры выяснили, что самая скромная однокомнатная элитная квартира в новостройках города стоит 2,5 миллиона рублей. Получается, что минимальная цена 22 квартир Волочковой – 55 миллионов рублей. Кстати, балерина не оспаривает подлинности этих документов, но как-либо комментировать их содержание не желает.

Автор: Наталья Аряева7 марта 2018, 08:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

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