Сказочно богата: у Волочковой обнаружили 24 квартиры

Журналисты выяснили, что Анастасия Волочкова является владелицей 24 квартир. Откуда у скандально известной балерины такое обилие недвижимости, выяснили ушлые репортеры.

Работники СМИ узнали о двух десятках квартир Анастасии Волочковой благодаря ее бывшему водителю Александру Скиртачу. В своем блоге мужчина опубликовал документы, касающиеся недвижимости балерины.

Сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на пост Скиртача, привел такие данные: квартира в Санкт-Петербурге (56,8 миллиона рублей), квартира в Москве (111,8 миллиона рублей), загородный дом в Красногорском районе Подмосковья (21 миллион рублей) и 22 квартиры в Астрахани. Последние – инвестиции в бизнес-проект бывшего мужа Анастасии Волочковой, предпринимателя Игоря Вдовина.

Скиртач опубликовал финансовое соглашение между влюбленными, датированное 1 сентября 2009 годом. Из документа становится понятно, почему у Волочковой 22 квартиры в южном городе. Балерина выступила инвестором в проекте строительства элитного жилого дома в Астрахани. Как утверждается в бумаге, все документы оформлены и находятся у артистки на руках. Скиртач заявил, что квартиры Волочковой в Астрахани уже построены.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 3, 2018 в 11:24 PST

Репортеры выяснили, что самая скромная однокомнатная элитная квартира в новостройках города стоит 2,5 миллиона рублей. Получается, что минимальная цена 22 квартир Волочковой – 55 миллионов рублей. Кстати, балерина не оспаривает подлинности этих документов, но как-либо комментировать их содержание не желает.