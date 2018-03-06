Маша Малиновская: Я принимаю кое-что запрещенное

Телеведущая сделала неожиданное признание. С Лерой Кудрявцевой она была предельно откровенна.

Гостьей очередного выпуска программы "Секрет на миллион" стала телеведущая Маша Малиновская. Собеседница Леры Кудрявцевой впервые встретилась с двумя родными сестрами и братом по отцу прямо в эфире и объяснила, почему не хотела общаться с родственниками. Теледива раскрыла и тайну своего детства – вспомнила причину развода родителей и жизнь с бабушкой. Со слезами на глазах она поведала о гибели бабушки и рассказала о нынешних отношениях с матерью.

В студии у Маши состоялся откровенный разговор с отцом, в котором она потребовала ответов на самые неудобные и сложные вопросы. Телеведущая и модель призналась, как тяжело растить сына в отсутствие работы и финансовых возможностей. Зашел разговор и о злоупотреблении препаратами, о котором много писали. "Я принимаю кое-что запрещенное", – призналась Малиновская в эфире НТВ.

Ранее Дана Борисова в интервью Dni.Ru заявила: "По Малиновской же видно, что она употребляет что-то. Конечно, она будет отрицать зависимость – это особенность всех людей с такой проблемой".

В эфире НТВ Маша поведала о цене своей красоты: "Это было больше 200 тысяч. Для меня это была большая сумма". Ей пришлось сделать несколько пластических операций, поскольку "один сосок был в бюстгальтере, а второй чуть ли не смотрел в подбородок". Сообщила Малиновская и о страшной болезни, приковавшей ее к постели: "Это была такая чудовищная боль, когда ты не можешь двинуть ни одной мышцей!"