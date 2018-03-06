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Ротару утерла нос обхамившей всех Пугачевой

Алла Пугачева, София Ротару. Фото: Dni.Ru
Режиссер и продюсер Александр Стефанович объяснил, почему в фильме "Душа" Аллу Пугачеву заменила София Ротару. Экс-супруг Примадонны рассказал о ее возмутительном поведении на съемках.
прочитано 29315 раз

Новым героем передачи "Ой, мамочки!" стал продюсер и режиссер Александр Стефанович. Он прославился не только своими работами, но и скоротечным браком с Аллой Пугачевой. Стефанович признался, что в картине "Душа" изначально должна была сниматься Алла, однако начались проблемы.

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София Ротару певица, актриса

В первый же день Пугачева сильно опоздала, за что получила выговор. Потом отказалась от одежды, которую ей подготовили художники. При этом на свой вкус Пугачева купила пальто для съемок.

"Все это мне сообщила по телефону второй режиссер, интеллигентная немолодая женщина. Я сам в это время руководил съемками других эпизодов. Я говорю: "Объясните актрисе, что есть сценарий, утвержденные костюмы и так далее". Второй режиссер все это сказала Алле Борисовне, на что она ответила пожилой женщине: "Тебе не нравится мое пальто? А мне не нравится твое!" Дернула ее за кожаное пальто и разорвала его на этом ни в чем не повинном человеке", – рассказал Стефанович.

Впоследствии выяснилось, что вся съемочная группа отказалась работать с Пугачевой. "Оказывается, у меня за спиной она уже успела каждому нахамить. Сизов (директор "Мосфильма". – Прим. ред.) говорит: "Если я закрою картину из-за скандала, то ты в кино больше никогда работать не будешь! Давай меняй актрису". Я говорю: "Давайте попробуем Соню Ротару". Он говорит: "Такая же скандалистка?" – "Да нет, точно нет". Так что все это произошло совершенно не из-за желания подколоть Аллу. У меня положение было безвыходным", – заключил режиссер.

Кстати, для фильма фольклорный образ Софии Ротару кардинально изменили. Так, ей нанесли более яркий макияж, отрезали волосы, сделав эффектное каре. А еще артистка со всех гастролей привозила модную одежду, с которой в то время в СССР были большие проблемы. Стефанович рассказал: "Она чемоданами привозила вещи, которые наши художники отбирали из журналов. Так мы ее одели, и это произвело совершенно невероятное впечатление".

Автор: Наталья Аряева6 марта 2018, 10:05

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