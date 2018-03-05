Постаревшая Сальма Хайек поразила безвкусицей на "Оскаре"

Актриса выбрала странный наряд для красной дорожке. И была больше похожа на блестящую елку.

51-летняя Сальма Хайек снялась в более чем 30 фильмах. На красную ковровую дорожку главной кинопремии мира она впервые ступила 21 год назад. Тогда она пришла на "Оскар" лишь в качестве гостьи, но уже спустя несколько лет ее номинировали на лучшую женскую роль за фильм "Фрида". И Сальма стала первой мексиканкой, которая была номинирована на премию "Оскар" в этой категории.

С тех пор она так и остается лишь гостей на "Оскаре", заставляя говорить о себе не в связи с новыми ролями, а в связи со спорными образами и не самым большим вкусом в выборе платьем. Например, на "Оскаре-2017" она появилась в черном платье на тонких бретельках, который модные критики сочли одним из худших нарядов церемонии.

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) Фев 23, 2017 в 9:35 PST

В этом году Сальма пришла на дорожку в сиреневом бархатном платье от Gucci, декорированном стеклярусом, пайетками и нитками искусственных камней. Платье диссонирует со всеми, что происходит на красной дорожке и очень дешевит артистку. От него так и веет жуткой азиатчиной, в которой ценится блеск, нарочитость, искусственность.

Стоит заметить, что и выглядит актриса не лучшим образом – возрастные изменения и последствия длительного использования киногрима дают о себе знать. "Да и худой я была 21 год", – вздыхает Сальма.

Публикация от Naz (@naz_fashion_design) Мар 4, 2018 в 4:14 PST

Напомним, что 90-я церемония вручения "Оскара"происходит в Dolby Theatre Лос-Анджелеса. Нашу страну представляет картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" о драме находящейся на грани развода семьи. Но у ленты очень сильные конкуренты, включая ливанскую социальную драму "Оскорбление" Зиада Дуэри.