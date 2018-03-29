Молодой фаворит Гурченко решился на публикацию тайных снимков

В последние годы жизни актриса Людмила Гурченко тесно общалась с молодым стилистом и фотохудожником Асланом Ахмадовым. "Я в него влюблена... Он, знаешь, меня как обнимает?" – хвасталась дива. Ахмадов помогал звезде в создании ярких образов для фильмов "Пестрые сумерки", "Марковна – перезагрузка", "Я – легенда". За короткое время было накоплено большое количество материала: отсняты сотни фотографий, видео. Большинство из них никто не видел.

"Когда ты очень близко и часто общаешься с человеком такого необъятного масштаба личности, как Людмила Марковна Гурченко, сначала испытываешь перед ним трепет. Просто от степени его величия. Тебе кажется, что ты говоришь с живым памятником. Причем сам он для этого ничего может и не делать – за него уже все сделало его творчество, так сильно на тебя повлиявшее. Однако через очень непродолжительное время начинаешь видеть обычного человека со всеми особенностями его характера", – рассказал Ахмадов.

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"Узнавая Люсю, ее человеческие качества, помимо ее бесспорного выдающегося актерского и музыкального дарования, я увидел неподдельно честного – часто во вред себе, очень ранимого, искреннего и доброго человека. Люся – так называли ее самые близкие люди, умела быть другом. Преданным, настоящим", – отметил фотохудожник.

Несколько лет назад он представил неизвестные широкой публике снимки актрисы на выставке. А теперь собрал их в книге "Моя Люся", презентация которой состоится в Москве не будущей неделе.





Любопытная деталь: именно Ахмадов гримировал мертвую Гурченко. Якобы такова была ее последняя воля. Писали, что накануне церемонии прощания он приехал, чтобы сделать артистке прическу и голливудский макияж. "У нас есть специальный человек, который гримирует умерших, но родственники Людмилы Марковны сказали, что сделают это сами", – пояснили тогда журналистам сотрудники морга.