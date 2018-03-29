Борющаяся с раком российская актриса осталась без волос

Популярная актриса Кристина Кузьмина откровенно рассказала о борьбе с раком. Даже лишившись волос из-за страшной болезни, она не падает духом.

Кузьмина призналась, что еще пять лет назад услышала неутешительный диагноз. "Пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло. А если говорить про этот случай... Второй раз – это, конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока, но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, во второй раз уже знала, что такое химиотерапия. Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться", – призналась 38-летняя актриса.

Кристина не стала скрывать диагноз от восьмилетней дочери Агриппины-Аграфены. "Мне же пришлось остричь волосы. Я не стала рассказывать ей все подробности и процессы лечения. Первое время для нее было шоком видеть маму в таком виде. Она говорила: "Ну мамочка, когда у тебя обратно вырастут волосы?!" Не знаю, правильно или нет говорить ребенку о раке, но дочка меня поддерживает", – сообщила она.

Артистка даже научилась находить плюсы в своем заболевании: "В процессе химиотерапии со мной произошло много чудесных положительных вещей. Например, я могла есть, что захочу! В невероятном количестве поглощала всякую калорийную пищу, вкусности. Это было очень здорово! Ты совершенно не поправляешься. Это классно!"

Публикация от Kristina Kuzmina (@kuzminakristina_actress) 28 Фев 2018 в 2:38 PST

Кузьмина старается радоваться каждому мгновению. "Я действительно очень ценю жизнь, даже какие-то мелкие, бытовые вещи. Многое прощаю людям. Понимаю, что завтра может кто-то исчезнуть, меня может не стать. Мы как будто воспитаны на какой-то долгосрочный забег. И все думают: что-то хорошее впереди. Я стараюсь находить радости в каждом моменте. Бывают минуты отчаяния, но мысли о завтрашнем дне всегда берут вверх. Мне хочется многое успеть, многое сделать. У меня в голове – ворох идей. Я не хочу думать ни о чем плохом. Живу себе и живу. Но если бы рядом со мной не было близких людей, не справилась бы, потому что только их любовь и забота спасли меня. Любовь творит чудеса и правит миром – это правда", – цитирует Кристину StarHit.